Новосибирская область готова помочь пострадавшей от засухи Монголии
Соседняя страна нуждается в зерне и кормах для скота.
Соседняя страна нуждается в зерне и кормах для скота.
Сельхозпроизводители Новосибирской области готовы поставлять в Монголию свою продукцию. Об этом сегодня рассказал министр сельского хозяйства региона Василий Пронькин.
«Вчера я подписал телеграмму на имя министра сельского хозяйства Монгольской Республики о том, что мы готовы встретиться, чтобы обеспечить сельхозпредприятия Монголии частью продукции растениеводства нашей области», — сообщил глава регионального минсельхоза.
По его прогнозам, такая встреча может состояться не позднее 9 сентября.
В июле этого года жара в Монголии достигла рекордных показателей за последние 50 лет. Треть сельхозугодий пострадало от сильной засухи. Страна приостановила экспорт зерна и начала поиск возможных поставщиков за рубежом.
Ситуацию обсуждали на уровне профильных министерств правительств России и Монголии. Новосибирская область готова отправить за рубеж в первую очередь фуражное зерно и грубые корма. В региональном минсельхозе отмечают, что запасы этой продукции есть, поэтому найти потенциального продавца не составит труда. Область может направить на экспорт 1−1,2 млн т зерна без ущерба для внутреннего рынка.
Однако могут возникнуть проблемы с логистикой.
«Как транспортировать будут — я думаю, это проблема не наша, а стороны, которая покупает. Но хочу сказать, что даже заявки по вагонам сегодня по линии железной дороги нужно подавать практически за два месяца до момента отгрузки. Поэтому есть вопросы, которые связаны прежде всего с железной дорогой и с габаритами при передвижении по автомобильным дорогам», — отметил Василий Пронькин.