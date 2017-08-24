Новосибирская область готова помочь пострадавшей от засухи Монголии

Сельхозпроизводители Новосибирской области готовы поставлять в Монголию свою продукцию. Об этом сегодня рассказал министр сельского хозяйства региона Василий Пронькин.

«Вчера я подписал телеграмму на имя министра сельского хозяйства Монгольской Республики о том, что мы готовы встретиться, чтобы обеспечить сельхозпредприятия Монголии частью продукции растениеводства нашей области», — сообщил глава регионального минсельхоза.

По его прогнозам, такая встреча может состояться не позднее 9 сентября.

В июле этого года жара в Монголии достигла рекордных показателей за последние 50 лет. Треть сельхозугодий пострадало от сильной засухи. Страна приостановила экспорт зерна и начала поиск возможных поставщиков за рубежом.

Ситуацию обсуждали на уровне профильных министерств правительств России и Монголии. Новосибирская область готова отправить за рубеж в первую очередь фуражное зерно и грубые корма. В региональном минсельхозе отмечают, что запасы этой продукции есть, поэтому найти потенциального продавца не составит труда. Область может направить на экспорт 1−1,2 млн т зерна без ущерба для внутреннего рынка.

Однако могут возникнуть проблемы с логистикой.