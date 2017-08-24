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12:58 (мск), источник: Городской репортер

К сентябрю аэропорт Платов под Ростовом будет готов к летным проверкам

Руководитель Федерального агентства воздушного транспорта Александр Нерадько оценил техническую готовность аэропорта Платов под Ростовом, сообщает пресс-служба регионального правительства.

«Рассчитываем, что к концу сентября будет обеспечена практически стопроцентная готовность объекта к началу летных проверок и проверок навигационного оборудования», — сказал глава Росавиации. Губернатор Ростовской области Василий Голубев в свою очередь поставил задачу, чтобы к концу сентября весь комплекс в полном объеме — от внешнего контура до внутреннего содержания — должен быть подготовлен к вводу в эксплуатацию.

Отметим, что к концу августа работы по установке светосигнального оборудования аэродрома будут закончены. Сейчас на 95% смонтированы объекты радиотехнического и метеорологического обеспечения полетов. Командно-диспетчерский и контрольно-пропускной пункты выполнены более чем на 90%. На первом уже монтируется оборудование. Свыше 80% составляет готовность аварийно-спасательных станций. На повестке — подготовка персонала для работы в новом аэропорту. Уже повели стажировку специалистов по навигации. Ведется обучение диспетчеров, в том числе на действующем тренажере.

Напомним, что первый рейс из нового аэропорта запланирован 1 декабря 2017 года.

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