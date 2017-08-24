К сентябрю аэропорт Платов под Ростовом будет готов к летным проверкам
Руководитель Федерального агентства воздушного транспорта Александр Нерадько оценил техническую готовность аэропорта Платов под Ростовом, сообщает
Руководитель Федерального агентства воздушного транспорта Александр Нерадько оценил техническую готовность аэропорта Платов под Ростовом, сообщает
«Рассчитываем, что к концу сентября будет обеспечена практически стопроцентная готовность объекта к началу летных проверок и проверок навигационного оборудования», — сказал глава Росавиации. Губернатор Ростовской области Василий Голубев в свою очередь поставил задачу, чтобы к концу сентября весь комплекс в полном объеме — от внешнего контура до внутреннего содержания — должен быть подготовлен к вводу в эксплуатацию.
Отметим, что к концу августа работы по установке светосигнального оборудования аэродрома будут закончены. Сейчас на 95% смонтированы объекты радиотехнического и метеорологического обеспечения полетов.
Напомним, что первый рейс из нового аэропорта запланирован 1 декабря 2017 года.