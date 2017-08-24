Екатеринбургу пообещали новое метро и «Экспо-город» на ВИЗе

Источник: РИА "Новости"

В том случае, если право на проведение выставки получит Екатеринбург, в столице Урала может вырасти «город в городе», который кардинально преобразит облик западной части мегаполиса.

«Мы говорим не только о строительстве “Экспо-центра”, а о развитии всей западной части города. Если мы выигрываем, то развитие района будет проходить не в течение ближайших 10−15 лет, а полностью завершится к 2025 году. Такой проект — это десятки тысяч новых рабочих мест, строительство жилых апартаментов и квартир, которые будут использоваться не только для ЭКСПО, после окончания выставки на рынок выйдет около миллиона квадратных метров жилой площади. Также это развитие совершенно новой зоны, которую можно будет использовать в рамках возведения технологических музеев, парков и обучающих центров. Это наследие, которое будет работать на горожан», — подчеркнул Высокинский.

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В качестве источников финансирования столь масштабного строительства чиновник указал областные и федеральные ресурсы, а также международные фонды, поскольку павильоны «Экспо-центров» возводят сами страны-участники.

«Мы говорим не о строительстве Экспо-парка, потому что парк это 20−30 гектар. Астана, например, это 30 гектаров. Мы говорим о 500 гектарах. Это не парк, это целый город! Со всеми своими преимуществами. Такой огромный проект нужно тянуть всем миром. Страны-партнеры, которые поддерживают нас сегодня, тоже будут участвовать в реализации этого проекта. Принесут сюда новые технологии. Мы хотели бы в большей степени использовать не статичные экспонаты, а малообъемные производства. Все эти идеи будут работать на горожан. Это наши рабочие места, наши налоги, наши инвестиции и развитие нашего бизнеса, повышение привлекательности Свердловской области для молодежи и широкого круга деловых людей», — заявил Высокинский.

Не забыли в правительстве и об идее, много лет будоражащей умы горожан. Сейчас чиновники обдумывают, в каком виде может быть реализован проект по возведению второй ветки екатеринбургского метро.