Екатеринбургу пообещали новое метро и «Экспо-город» на ВИЗе

В том случае, если право на проведение выставки получит Екатеринбург, в столице Урала может вырасти «город в городе», который кардинально преобразит облик западной части мегаполиса.
«Мы говорим не только о строительстве “Экспо-центра”, а о развитии всей западной части города. Если мы выигрываем, то развитие района будет проходить не в течение ближайших 10−15 лет, а полностью завершится к 2025 году. Такой проект — это десятки тысяч новых рабочих мест, строительство жилых апартаментов и квартир, которые будут использоваться не только для ЭКСПО, после окончания выставки на рынок выйдет около миллиона квадратных метров жилой площади. Также это развитие совершенно новой зоны, которую можно будет использовать в рамках возведения технологических музеев, парков и обучающих центров. Это наследие, которое будет работать на горожан», — подчеркнул Высокинский.
В качестве источников финансирования столь масштабного строительства чиновник указал областные и федеральные ресурсы, а также международные фонды, поскольку павильоны «Экспо-центров» возводят сами
«Мы говорим не о строительстве
Не забыли в правительстве и об идее, много лет будоражащей умы горожан. Сейчас чиновники обдумывают, в каком виде может быть реализован проект по возведению второй ветки екатеринбургского метро.
Напомним, презентация заявки России на право проведения выставки в Екатеринбурге состоялась в Астане. На международном уровне уральский проект уже поддержали несколько стран, в частности — Казахстан. За право проведения со столицей Урала соперничают Осака, Баку и Париж.