«Метроэлектротранс» представил новые низкопольные автобусы
Сегодня в Едином центре управления троллейбусными перевозками состоялась презентация 25 новых низкопольных автобусов большой вместимости.
Сегодня в Едином центре управления троллейбусными перевозками состоялась презентация 25 новых низкопольных автобусов большой вместимости.
Транспортные единицы были приобретены на средства городского бюджета по лизинговому соглашению. Представителям СМИ показали
— Я работаю с 1989 года водителем троллейбуса. На сегодняшний день переквалифицировался на водителя автобуса. Управляя автобусами, мы обеспечим бесперебойную перевозку пассажиров. К тому же они очень удобные: есть кондиционер, для инвалидов и пассажиров в колясками имеется пандус. Хотелось бы, чтобы такими же были у нас и троллейбусы, — рассказал о новом транспортном средстве его водитель Анатолий Хлебосолов.
Как пояснили в комитете транспорта, промышленности и связи администрации Волгограграда, низкопольные автобусы большой вместимости «Волгабас», переданные в управление МУП «Метроэлектротранс», при необходимости будут обеспечивать бесперебойные пассажирские перевозки, то есть в тех случаях, если по
По словам начальника службы эксплуатации и доходов МУП «Метроэлектротранс» Сергея Миронова, ранее на предприятии «ПАТП-7» завершилась стажировка водителей и теперь водители Метроэлектротранса могут управлять как троллейбусом, так и автобусом.
— Всего подготовку прошли 35 человек. Пятеро из них получили квалификацию «Водитель-наставник», то есть уже сами могут быть инструкторами и обучать своих коллег, — сообщил Сергей Миронов.
— Для водителя здесь также предусмотрены и кондиционер, и регулировка зеркал, и удобное кресло, и система видеонаблюдения. Автобусы хорошей маневренности, с плавными торможением. Они скоростные, то есть пассажиры могут быстрее добраться. Когда на троллейбусе работаешь с контактной сетью, намного сложнее: это ж две дороги. А здесь легче: нет контактной сети над головой, и можно перестраиваться в любую сторону, в первый или во второй ряд, объехать пробки или ДТП без проблем, — уверяет Анатолий Хлебосолов.
МУП «Метроэлектротранс» — одно из ведущих предприятий города, занимающихся пассажирскими перевозками. В этом году здесь планируется серьезное расширение парка подвижного состава: в управление МУП уже передан речной транспорт, прибыли 25 низкопольных автобусов, ожидается 20 трамваев, на приобретение которых уже объявлены аукционы.
Обновление парка на ведущих транспортных предприятиях города Волгограда, производится в рамках реализации комплексной транспортной схемы, призванной упорядочить пассажирские перевозки, сделать их удобными и безопасными. В течение последних трех лет для основных муниципальных маршрутов были приобретены 270 автобусов большой вместимости, оснащенные модулями ГЛОНАСС, системами кондиционирования, специальным оборудованием для перевозки маломобильных групп пассажиров. Весной текущего года на вспомогательные маршруты вышли и автобусы средней вместимости, также оснащенные ГЛОНАСС и системами