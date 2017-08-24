«Метроэлектротранс» представил новые низкопольные автобусы

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Транспортные единицы были приобретены на средства городского бюджета по лизинговому соглашению. Представителям СМИ показали темно-синие автобусы: на корпусы транспортных средств производства ООО «Волгабас Волжский» нанесена символика Чемпионата мира по футболу-2018. Журналисты оценили комфортность поездки на таком автобусе: салоны оборудованы специальными местами и откидными аппарелями для перевозки маломобильных групп граждан и пассажиров с колясками.

— Я работаю с 1989 года водителем троллейбуса. На сегодняшний день переквалифицировался на водителя автобуса. Управляя автобусами, мы обеспечим бесперебойную перевозку пассажиров. К тому же они очень удобные: есть кондиционер, для инвалидов и пассажиров в колясками имеется пандус. Хотелось бы, чтобы такими же были у нас и троллейбусы, — рассказал о новом транспортном средстве его водитель Анатолий Хлебосолов.

Как пояснили в комитете транспорта, промышленности и связи администрации Волгограграда, низкопольные автобусы большой вместимости «Волгабас», переданные в управление МУП «Метроэлектротранс», при необходимости будут обеспечивать бесперебойные пассажирские перевозки, то есть в тех случаях, если по каким-либо причинам подвижной состав троллейбусного парка не сможет выполнять такую задачу.

По словам начальника службы эксплуатации и доходов МУП «Метроэлектротранс» Сергея Миронова, ранее на предприятии «ПАТП-7» завершилась стажировка водителей и теперь водители Метроэлектротранса могут управлять как троллейбусом, так и автобусом.

— Всего подготовку прошли 35 человек. Пятеро из них получили квалификацию «Водитель-наставник», то есть уже сами могут быть инструкторами и обучать своих коллег, — сообщил Сергей Миронов.

Специалисты МУП «Метроэлектротранс» отмечают: новые автобусы комфортны и безопасны. 25 новых единиц подвижного состава оснащены модулями ГЛОНАСС, системой информирования пассажиров, мощными климатическими системами.

— Для водителя здесь также предусмотрены и кондиционер, и регулировка зеркал, и удобное кресло, и система видеонаблюдения. Автобусы хорошей маневренности, с плавными торможением. Они скоростные, то есть пассажиры могут быстрее добраться. Когда на троллейбусе работаешь с контактной сетью, намного сложнее: это ж две дороги. А здесь легче: нет контактной сети над головой, и можно перестраиваться в любую сторону, в первый или во второй ряд, объехать пробки или ДТП без проблем, — уверяет Анатолий Хлебосолов.

МУП «Метроэлектротранс» — одно из ведущих предприятий города, занимающихся пассажирскими перевозками. В этом году здесь планируется серьезное расширение парка подвижного состава: в управление МУП уже передан речной транспорт, прибыли 25 низкопольных автобусов, ожидается 20 трамваев, на приобретение которых уже объявлены аукционы.