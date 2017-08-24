В Калининграде начался капремонт трёх исторических домов

Источник: Калининград.Ru

В Калининграде приступили к капитальному ремонту трёх исторических домов. Подрядчики начали выполнять работы на улицах Энгельса, 23−25, Ленинградской, 21 и Тельмана, 35. Об этом корреспонденту Калининград.Ru сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Это дома довоенной постройки, и черепичная кровля на них уже пришла в негодность. Все три здания являются объектами культурного наследия, поэтому здесь на крышах будет укладываться красивая и долговечная керамическая черепица, — отметил заместитель гендиректора Фонда капремонта Михаил Маличенко.

По его словам, обновление исторических домов находится под особым контролем. За соблюдением строительных норм и проектно-сметной документации будут следить инженер отдела мониторинга фонда и представитель стройконтроля.

Мы рассчитываем, что и собственники займут активную гражданскую позицию и будут контролировать работу кровельщиков. Общественный контроль помогает оперативно решать возникающие вопросы и обеспечивать качество ремонта крыш, которые должны прослужить долгие годы, — добавил Маличенко.

Он подчеркнул, что капремонт домов-памятников согласовывают в областной службе охраны объектов культурного наследия. Подрядчики должны восстанавливать декоративные элементы.