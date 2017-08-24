В Калининграде начался капремонт трёх исторических домов
Подрядчики начали выполнять работы на улицах Энгельса, Ленинградской и Тельмана.
Подрядчики начали выполнять работы на улицах Энгельса, Ленинградской и Тельмана.
В Калининграде приступили к капитальному ремонту трёх исторических домов. Подрядчики начали выполнять работы на улицах Энгельса, 23−25, Ленинградской, 21 и Тельмана, 35. Об этом корреспонденту Калининград.Ru сообщили в
Это дома довоенной постройки, и черепичная кровля на них уже пришла в негодность. Все три здания являются объектами культурного наследия, поэтому здесь на крышах будет укладываться красивая и долговечная керамическая черепица, — отметил заместитель гендиректора Фонда капремонта Михаил Маличенко.
По его словам, обновление исторических домов находится под особым контролем. За соблюдением строительных норм и
Мы рассчитываем, что и собственники займут активную гражданскую позицию и будут контролировать работу кровельщиков. Общественный контроль помогает оперативно решать возникающие вопросы и обеспечивать качество ремонта крыш, которые должны прослужить долгие годы, — добавил Маличенко.
Он подчеркнул, что капремонт
В 2017 году в Калининградской области планируют обновить 45 исторических жилых домов.