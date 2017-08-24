Суд утвердил приговор о взыскании 635 млн рублей с бывшего главы «Мостовика»
Олег Шишов был осужден за хищение 526 млн рублей, полученных по фиктивным документам в качестве аванса на строительство окружной дороги Омска.
Олег Шишов был осужден за хищение 526 млн рублей, полученных по фиктивным документам в качестве аванса на строительство окружной дороги Омска.
ОМСК, 24 августа. /Корр. ТАСС Алексей Петров/. Омский областной суд утвердил приговор нижестоящей инстанции
Ранее представитель Шишова подал апелляционную жалобу с просьбой отменить приговор.
«Судебная коллегия по гражданским делам Омского областного суда отклонила апелляционную жалобу о взыскании с Шишова причиненного преступлением материального ущерба в размере 635 млн рублей. Решение суда вступило в законную силу», — уточнила Булихова.
Как уточнили в прокуратуре, Шишов был осужден за хищение денежных средств в размере 526 млн рублей, полученных по фиктивным документам в качестве аванса на строительство окружной дороги Омска (участок Федоровка — Александровка). Из этой суммы 79 млн рублей были потрачены на строительные работы, более 289 млн рублей были возвращены в бюджет Омской области в виде банковской гарантии выполнения компанией своих обязательств по строительству дороги.
Кроме того, Шишов в 2009—2011 годах внес в финансовые документы «Мостовика» и налоговые декларации заведомо ложные сведения о выполнении рядом