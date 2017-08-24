Суд утвердил приговор о взыскании 635 млн рублей с бывшего главы «Мостовика»

ОМСК, 24 августа. /Корр. ТАСС Алексей Петров/. Омский областной суд утвердил приговор нижестоящей инстанции экс-главе НПО «Мостовик» Олегу Шишову, который был осужден за неуплату налогов и мошенничество, о взыскании с него 635 млн рублей материального ущерба. Об этом сообщила в четверг ТАСС старший помощник прокурора Омской области Татьяна Булихова.

Ранее представитель Шишова подал апелляционную жалобу с просьбой отменить приговор.

«Судебная коллегия по гражданским делам Омского областного суда отклонила апелляционную жалобу о взыскании с Шишова причиненного преступлением материального ущерба в размере 635 млн рублей. Решение суда вступило в законную силу», — уточнила Булихова.

Экс-глава «Мостовика» 16 сентября 2016 года был приговорен Куйбывшевским районным судом Омска к четырем годам колонии за уклонение от уплаты налогов и мошенничество, совершенное в особо крупном размере. В этом сроке был учтен приговор Фрунзенского районного суда Владивостока за пособничество в растрате 1 млрд рублей при строительстве океанариума. В конце марта 2017 года Шишов вышел на свободу — было удовлетворено его ходатайство об условно-досрочном освобождении.

Как уточнили в прокуратуре, Шишов был осужден за хищение денежных средств в размере 526 млн рублей, полученных по фиктивным документам в качестве аванса на строительство окружной дороги Омска (участок Федоровка — Александровка). Из этой суммы 79 млн рублей были потрачены на строительные работы, более 289 млн рублей были возвращены в бюджет Омской области в виде банковской гарантии выполнения компанией своих обязательств по строительству дороги.