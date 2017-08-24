На «выпрямление» шоссе Космонавтов потребуется 200 млн рублей

Работы по «выпрямлению» шоссе Космонавтов в Перми потребуют 200 млн рублей. Об этом сообщил министра транспорта края Николай Уханов. Он также добавил, что объект должны сдать к декабрю 2018 года.



Напомним, врио губернатора Пермского края Максим Решетников поручил исправить недочеты, допущенные при реконструкции шоссе Космонавтов от центра города до аэропорта. Это предложение поддержали и бывший губернатор Пермского края, а ныне полпред президента РФ в ДВФО Юрий Трутнев во время своего визита в столицу Прикамья.