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13:25 (мск), источник: Новости Перми

На «выпрямление» шоссе Космонавтов потребуется 200 млн рублей

Недавно реконструированный участок дороги был раскритикован краевыми властями и даже полпредом президента РФ в ДВФО Юрием Трутневым. До конца 2018 года кривое шоссе Космонавтов должны исправить.

Источник: РИА "Новости"

Работы по «выпрямлению» шоссе Космонавтов в Перми потребуют 200 млн рублей. Об этом сообщил министра транспорта края Николай Уханов. Он также добавил, что объект должны сдать к декабрю 2018 года.

Напомним, врио губернатора Пермского края Максим Решетников поручил исправить недочеты, допущенные при реконструкции шоссе Космонавтов от центра города до аэропорта. Это предложение поддержали и бывший губернатор Пермского края, а ныне полпред президента РФ в ДВФО Юрий Трутнев во время своего визита в столицу Прикамья.

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