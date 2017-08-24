Источник: ИА Татар-информ

(Казань, 24 августа, «Татар-информ», Гузель Гайнанова). Аэропорт Бугульмы сможет претендовать на звание международного после реализации проекта второй взлетной полосы. Об этом в интервью ИА «Татар-информ» сообщил Линар Закиров, глава Бугульминского муниципального района и мэр города Бугульмы.

«Есть определенная надежда, что в скором времени благодаря поддержке компании “Татнефть” мы сможем закончить вторую взлетную полосу, это позволит нам сажать суда большей вместительности. Тогда мы уже сможем претендовать на звание международного аэропорта и сажать аэробусы и боинги. Все зависит от длины взлетной полосы»

По его словам, в настоящее время данный проект уже прорабатывается. Также на стадии разработки находится проект по реконструкции здания бугульминского аэропорта. «Все это прорабатывается в недрах “Татнефти”, вроде движения есть, мы очень на это рассчитываем», — сообщил Линар Закиров. По его прогнозам, сумма на реконструкцию здания может колебаться в пределах минимум 2 млрд рублей.