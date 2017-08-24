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13:22 (мск), источник: ИА Татар-информ

Аэропорт Бугульмы сможет претендовать на звание международного

Прорабатываются проекты второй взлетной полосы и реконструкции здания аэропорта.

Источник: ИА Татар-информ

(Казань, 24 августа, «Татар-информ», Гузель Гайнанова). Аэропорт Бугульмы сможет претендовать на звание международного после реализации проекта второй взлетной полосы. Об этом в интервью ИА «Татар-информ» сообщил Линар Закиров, глава Бугульминского муниципального района и мэр города Бугульмы.

«Есть определенная надежда, что в скором времени благодаря поддержке компании “Татнефть” мы сможем закончить вторую взлетную полосу, это позволит нам сажать суда большей вместительности. Тогда мы уже сможем претендовать на звание международного аэропорта и сажать аэробусы и боинги. Все зависит от длины взлетной полосы»

По его словам, в настоящее время данный проект уже прорабатывается. Также на стадии разработки находится проект по реконструкции здания бугульминского аэропорта. «Все это прорабатывается в недрах “Татнефти”, вроде движения есть, мы очень на это рассчитываем», — сообщил Линар Закиров. По его прогнозам, сумма на реконструкцию здания может колебаться в пределах минимум 2 млрд рублей.

Аэропорт Бугульмы активно участвует в федеральной программе развития авиаперевозок. Благодаря ей у аэропорта появились субсидированные рейсы. Линар Закиров сообщил о важности объекта для Бугульминского муниципального района. «Это очень серьезное подспорье. С юго-востока от нас удобно улетать, поэтому у нас есть очень хорошие прямые рейсы. Мы осуществляем пассажироперевозки внутри Российской Федерации, есть линии в Симферополь, Сочи», — отметил он.

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