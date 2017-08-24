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13:41 (мск), источник: РИА "ФедералПресс"

Правительство Прикамья поддержит сельхозкооперативы грантами

ПЕРМЬ, 24 августа, ФедералПресс. Правительство Пермского края поддержит сельхозпроизводителей. Документы на получение грантов сельскохозяйственным потребительским кооперативам принимаются с 24 августа по 6 сентября включительно, сообщает пресс-служба губернатора.

Право на участие в отборе на получение гранта имеют сельхозкооперативы, работающие не менее 12 месяцев.

Гранты носят целевой характер. Их можно использовать на строительство, реконструкцию и модернизацию производственных зданий, оснащение лабораторий производственного контроля качества и безопасности выпускаемой продукции, приобретение оборудования и техники для производственных объектов. А также на уплату части взносов по договорам лизинга. Документы можно подать в министерстве сельского хозяйства Пермского края по адресу: Пермь, бульвар Гагарина, 10, кабинет № 321, с 9 до 18 часов.

Получатель гранта обязан предоставить бизнес-план с показателями ежегодного прироста объемов сельскохозяйственной, переработанной и реализованной продукции не менее 10%. Также кооперативы должны создать новые постоянные рабочие места: не менее одного на каждые 3 млн рублей полученного гранта.

Ранее такой отбор на получение гранта на развитие материально-технической базы уже прошли два кооператива. Они получат по 15 млн рублей на организацию переработки овощей и мяса КРС.

Всего на поддержку сельхозкооперативов Прикамья в 2017 году предусмотрено 74,5 млн рублей, в том числе 45 млн рублей из федерального бюджета.

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