В губернии намолочено почти 1,9 млн тонн зерна
По данным минсельхоза Самарской области на утро 24 августа, валовый сбор зерновых и зернобобовых культур в регионе составил почти 1,9 млн т при средней урожайности 32,8 центнеров с гектара.
По данным минсельхоза Самарской области на утро 24 августа, валовый сбор зерновых и зернобобовых культур в регионе составил почти 1,9 млн т при средней урожайности 32,8 центнеров с гектара.
Убрано 612 тыс га посевов зерновых, что составляет 56% от площадей, засеянных зерновой группой. Озимые культуры в губернии убраны практически полностью, аграрии ведут активную уборку яровой группы.
На данный момент убрано более 200 тыс га яровых посевов, что составляет порядка трети от площади яровых в регионе. Урожайность по яровой группе составляет от 20 ц/га до 25 ц/га, в зависимости от культуры.
Общая посевная площадь в Самарской области в 2017 г. составляет 2 млн га. Зерновой группой засеяно 1,1 млн га, из них 410 тыс. га — озимые, остальное — яровые. Технические культуры занимают площадь более 600 тыс. га. Кормовая группа — в пределах 280 тыс. га. Под парами в регионе находятся около 600 тыс. гектаров.