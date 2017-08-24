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14:02 (мск), источник: Volga News

В губернии намолочено почти 1,9 млн тонн зерна

По данным минсельхоза Самарской области на утро 24 августа, валовый сбор зерновых и зернобобовых культур в регионе составил почти 1,9 млн т при средней урожайности 32,8 центнеров с гектара.

Источник: РИА "Новости"

Убрано 612 тыс га посевов зерновых, что составляет 56% от площадей, засеянных зерновой группой. Озимые культуры в губернии убраны практически полностью, аграрии ведут активную уборку яровой группы.

На данный момент убрано более 200 тыс га яровых посевов, что составляет порядка трети от площади яровых в регионе. Урожайность по яровой группе составляет от 20 ц/га до 25 ц/га, в зависимости от культуры.

Общая посевная площадь в Самарской области в 2017 г. составляет 2 млн га. Зерновой группой засеяно 1,1 млн га, из них 410 тыс. га — озимые, остальное — яровые. Технические культуры занимают площадь более 600 тыс. га. Кормовая группа — в пределах 280 тыс. га. Под парами в регионе находятся около 600 тыс. гектаров.

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