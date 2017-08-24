В губернии намолочено почти 1,9 млн тонн зерна

Источник: РИА "Новости"

Убрано 612 тыс га посевов зерновых, что составляет 56% от площадей, засеянных зерновой группой. Озимые культуры в губернии убраны практически полностью, аграрии ведут активную уборку яровой группы.

На данный момент убрано более 200 тыс га яровых посевов, что составляет порядка трети от площади яровых в регионе. Урожайность по яровой группе составляет от 20 ц/га до 25 ц/га, в зависимости от культуры.