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15:22 (мск), источник: ИА REGNUM

Воронежский авиазавод останется без Ан-148, но с Ил-112

Производство самолетов Ан-148 в Воронеже заморозят уже в 2018 году. Информация, которая уже давно обсуждалась, получила официальное подтверждение: о приостановке производства в интервью ТАСС, опубликованном на сайте Минпромторга РФ, сообщил министр Денис Мантуров.

Источник: vaso.ru

«Действительно, в 2018 году ОАК завершит выполнение действующего контракта по Ан-148. Активная реализация программы будет заморожена до тех пор, пока не появятся новые заказчики. При этом, безусловно, поддержка эксплуатируемых самолетов будет продолжена», — пояснил Денис Мантуров.

При этом Воронежское акционерное самолетостроительное общество (ВАСО), которое с 2009 года в кооперации с украинскими предприятиями собирало эти самолеты, от прекращения их выпуска вряд ли пострадает.

С 2014 года воронежские авиастроители вынужденно нарушали сроки сдачи самолетов заказчикам (в их числе — Минобороны РФ, контракт с которым истекает как раз в этом году) из-за несоблюдения обязательств украинскими коллегами (позже узлы поставлялись уже российскими предприятиями). В то же время именно проект Ан-148 в последние годы стал наиболее прибыльным для воронежского предприятия.

Активная реализация программы будет заморожена до тех пор, пока не появятся новые заказчики.

Впрочем, Мантуров в том же интервью пообещал, что мощности предприятия будут загружены заказами на Ил-96−400М, а также легкого транспортника Ил-112.

Именно на Ил-112 В возлагаются самые большие надежды: сейчас на ВАСО готовят к первому полету опытный образец этого новейшего самолета.

Причем интерес к новой российской разработке уже огромный: ранее заместитель министра обороны РФ Юрий Борисов заявлял о потребности силовых структур РФ в сотне таких самолетов, в числе потенциальных заказчиков — «Почта России», а также иностранные компании. 19 августа, в день 85-летия ВАСО (предприятие посетил вице-премьер Дмитрий Рогозин) глава Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) Юрий Слюсарь заявил, что заказ на такие самолеты только от военных может составить до 300 машин.

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