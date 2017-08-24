Воронежский авиазавод останется без Ан-148, но с Ил-112

Источник: vaso.ru

«Действительно, в 2018 году ОАК завершит выполнение действующего контракта по Ан-148. Активная реализация программы будет заморожена до тех пор, пока не появятся новые заказчики. При этом, безусловно, поддержка эксплуатируемых самолетов будет продолжена», — пояснил Денис Мантуров.

При этом Воронежское акционерное самолетостроительное общество (ВАСО), которое с 2009 года в кооперации с украинскими предприятиями собирало эти самолеты, от прекращения их выпуска вряд ли пострадает.

С 2014 года воронежские авиастроители вынужденно нарушали сроки сдачи самолетов заказчикам (в их числе — Минобороны РФ, контракт с которым истекает как раз в этом году) из-за несоблюдения обязательств украинскими коллегами (позже узлы поставлялись уже российскими предприятиями). В то же время именно проект Ан-148 в последние годы стал наиболее прибыльным для воронежского предприятия.

Активная реализация программы будет заморожена до тех пор, пока не появятся новые заказчики.

Впрочем, Мантуров в том же интервью пообещал, что мощности предприятия будут загружены заказами на Ил-96−400М, а также легкого транспортника Ил-112.

Именно на Ил-112 В возлагаются самые большие надежды: сейчас на ВАСО готовят к первому полету опытный образец этого новейшего самолета.