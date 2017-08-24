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14:30 (мск), источник: РИА "ФедералПресс"

В 2017 году в Прикамье отремонтировали 300 км автодорог

ПЕРМЬ, 24 августа, ФедералПресс. На заседании Правительства Пермского края был рассмотрен вопрос о ходе строительства и ремонта дорог регионального значения.

Врио губернатора Пермского края Максим Решетников напомнил, что дорожные работы в самом разгаре, по краю отремонтировали уже более 300 км дорог. Благодаря увеличению финансирования в этом году смогли разморозить и запустить важнейшие стройки. По части из них работы завершатся уже в этом году, кроме того, начато строительство и реконструкция семи крупнейших объектов, рассчитанных на 3−5 лет.

На строительство, ремонт и содержание дорог в 2017 году удалось привлечь рекордную сумму — более 12 млрд. рублей, в том числе из средств федерального бюджета. Из этой суммы на региональные дороги направлено почти 3,2 млрд. рублей — в 2,5 раза больше, чем в прошлом году.

Министр транспорта Пермского края Николай Уханов доложил, что на сегодняшний день выполнено 70% работ по ремонту автомобильных дорог, запланированных на 2017 год. В течение ближайших трех лет дорожники смогут не только завершить начатые объекты, но и начать строительство и реконструкцию семи новых региональных объектов. «Работы идут по плану, подрядчики активно работают, по некоторым объектам — даже с опережением графика», — отметил Николай Уханов.

По инициативе врио губернатора на строительство и реконструкцию дорог регионального значения ежегодно будет выделяться от 2,5 до 3,2 млрд. рублей в год, что составляет вдвое больше средств по сравнению с периодом 2014−2016 годов.

В сентябре 2017 года завершается строительство второй очереди Восточного обхода Перми от Сылвенского до Бродовского тракта (18−23 км). В октябре планируется закончить строительство транспортной развязки автодороги Пермь — Усть-Качка на подъезде к терминалу аэропорта Большое Савино и линейную часть транспортной развязки Восточного обхода Перми.

В этом году уже начаты строительство обхода Чусового, реконструкция участка дороги Кунгур — Соликамск от Березников до Соликамска, продолжаются работы на Восточном обходе Перми. Также планируется строительство обхода Куеды, подготовка спрямления участков реконструкции шоссе Космонавтов от моста через реку Мулянка до аэропорта Большое Савино. Общественность и научно-технический совет высказались в пользу этого проекта. Все эти объекты планируется завершить к 2019 году. По ремонту дороги Пермь — Новые Ляды отставание от графика подрядчиком наверстано.

Кроме того, в 2017 году начнутся подготовительные работы по строительству мостового перехода через реку Чусовая в рамках концессионного соглашения и проектированию реконструкции участка шоссе Космонавтов в Перми от улицы Свиязева до моста через реку Мулянка со строительством транспортной развязки в двух уровнях на пересечении с улицей Промышленной и улицей Оверятской. Оба этих объекта планируется ввести в эксплуатацию в 2021 году.

Дорожные работы в крае контролируют уже более 4,5 тысяч пользователей портала «Управляем вместе», созданного по инициативе врио губернатора Пермского края Максима Решетникова. Николай Уханов отметил, что специалисты министерства транспорта комментируют обращения и проводят встречи с пользователями. На те участки, где есть нарекания по качеству, для отбора проб направляется лаборатория. Максим Решетников распорядился обсудить вопрос по дорожным работам на Совете глав муниципальных образований.

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