Дорожники объяснили причину уничтожения нового асфальта в Челябинске

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Асфальт на проспекте Победы в Челябинске срезали вскоре после укладки из-за обнаруженных дефектов, об этом корреспонденту «АиФ-Челябинск» сообщили в АО «Южуралмост».

«Дефекты покрытия образовались в результате технологического сбоя. Было принято решение о немедленном устранении дефектов за счет собственных средств», — уточнили представители компании.