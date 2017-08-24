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14:28 (мск), источник: АиФ Челябинск

Дорожники объяснили причину уничтожения нового асфальта в Челябинске

В покрытии на проспекте Победы нашли дефекты.

Источник: Аргументы и факты

Асфальт на проспекте Победы в Челябинске срезали вскоре после укладки из-за обнаруженных дефектов, об этом корреспонденту «АиФ-Челябинск» сообщили в АО «Южуралмост».

«Дефекты покрытия образовались в результате технологического сбоя. Было принято решение о немедленном устранении дефектов за счет собственных средств», — уточнили представители компании.

Напомним, об уничтожении недавно уложенного асфальта на участке проспекта Победы читатель «АиФ-Челябинск» сообщил утром 24 августа: по словам челябинца Сергея, срезанные участки появились между улицами Красного Урала и Пионерской.

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