Дорожники объяснили причину уничтожения нового асфальта в Челябинске
В покрытии на проспекте Победы нашли дефекты.
В покрытии на проспекте Победы нашли дефекты.
Асфальт на проспекте Победы в Челябинске срезали вскоре после укладки
«Дефекты покрытия образовались в результате технологического сбоя. Было принято решение о немедленном устранении дефектов за счет собственных средств», — уточнили представители компании.
Напомним, об уничтожении недавно уложенного асфальта на участке проспекта Победы читатель «АиФ-Челябинск» сообщил утром 24 августа: по словам челябинца Сергея, срезанные участки появились между улицами Красного Урала и Пионерской.