Сибирские предприятия ОПК сократили выпуск гражданской продукции

По мнению ученых экспертов, один из способов выйти на конверсионную продукцию — создать центры модернизации и адаптации машин и оборудования к северным условиям. Государство заявило о готовности поддержать проекты, связанные с освоением Арктики, где в условиях вечной мерзлоты будут создавать порты, прокладывать железнодорожные ветки и автомагистрали. Перспективная продукция может быть включена в соответствующий федеральный каталог. О готовности лоббировать проекты омских промышленников на федеральном уровне заявляют и региональные власти. Была бы инициатива. Но, как оказалось, в настоящее время она практически отсутствует.

Кредиты и семечки

Если крупные заводы способны выделять деньги на научные исследования и разработки, то малым и средним предприятиям требуется поддержка. Подставить свое финансовое плечо им готов Омский региональный фонд субъектов малого и среднего предпринимательства. Чтобы взять трехмиллионный кредит на три года, изобретателям необходимо представить толковый проект, не иметь догов, но иметь залоговую базу. И деньги (под 10 процентов годовых) у вас в кармане. Фонд располагает накоплениями, которых хватит на поддержку четырех десятков проектов. Однако инноваторы в очередь за займами не выстраиваются.

— Такие условия, возможно, утроят продавца семечек, который купит за три миллиона машину для их производства, сразу начнет торговать и сможет вернуть банку проценты. А их за три года набежит почти на миллион рублей. Только в науке все обстоит совсем по-другому, — поясняет «РГ» руководитель комитета по предпринимательству в сфере здравоохранения и медицинского приборостроения Омской ТПП Валерий Педдер. — На то, чтобы запустить в серию уже готовый прибор, требуются годы. Одна из причин — сложная разрешительная система, которая становится все более непроходимой. Если пятнадцать лет назад за год можно было поставить на поток семь разработок, то теперь за семь лет не поставишь и одну.

По словам эксперта, такая судьба постигла омскую установку, предназначенную для лечения онкобольных. Востребованное изобретение уже покрылось толстым слоем пыли, а пробить бюрократическую стену изобретателям так и не удалось. Под сукном оказались и десятки других весьма востребованных проектов. В их числе установка, предотвращающая образование сосулек на карнизах домов, машина для проветривания зерна в закромах, дающая возможность полностью сохранять его кондиционные качества, независимо от времени хранения. Малая техника для уборки улиц, которой катастрофически не хватает. У города нет денег на покупку привозных машин, местное производство решило бы эту проблему, однако, воз и ныне там.

— На поверку оказывается, что чиновникам нет никакого дела до импортозамещения, — считает Валерий Педдер. — Им выгоднее получать проценты с иностранной техники, которую, как завозили, так и продолжают завозить в страну, чем утруждать себя разработками отечественных ученых.

Тормозной путь

Чтобы сдвинуть «воз» с места, изобретатели предлагают властям совместно с учеными создать комитет планирования, в обязанности которого вошло бы продвижение в жизнь реально полезных проектов, а также индустриальную модель диверсификации. Однако, похоже, с системным подходом в регионе не все благополучно.

— Омская программа индустриализации пока находится в стадии формирования, и в этом смысле мы отстаем от Новосибирска, Томска, Кемерово, Барнаула и других регионов, — сообщил председатель президиума Омского научного центра Сибирского отделения РАН Владимир Лихолобов. — Наиболее понятна перспектива развития нефтехимии и приборостроения, где омичи исторически имеют относительно прочные позиции. Но и эти уравнения пока остаются с неизвестными: на что здесь будут делать ставку в отдаленной перспективе, какие средства потребует модернизация, каким будет экономический эффект? Будущее ОПК тем более неясно.

Справедливости ради стоит сказать, что программный документ развития региона все-таки существует. Это стратегия Омской области до 2025 года, в основе которой лежат кластеры, которые, по идее, должны обрастать малыми предприятиями, выпускающими, в том числе, и конверсионную продукцию. Судьбоносный для региона документ вступил в силу четыре года назад, но похвастаться пока нечем. В списке причин — далекие от идеала законы, жесткая банковская политика, неповоротливая система продвижения проектов, и другие «веские основания».

— Местный бизнес не берется за новые проекты, — разводит руками руководитель ГК «Титан» Михаил Сутягинский. — Дело в том, что помимо самого производства предприниматель должен обеспечить себя еще и инфраструктурой. Не тянет он двойные расходы. У нас на полке лежит десяток прекрасных, многообещающих и выгодных для региона проектов. Но без поддержки государства им не пробиться.

Там за горизонтом

За 2025 год заводское руководство и власти вообще не «заглядывают». Поэтому непонятно, куда должна двигаться наука, какие кадры должны готовить вузы и техникумы. Впрочем, возможно не стоит глядеть слишком далеко, — полагают специалисты, — и приводят любопытный пример. Ученым удалось «окопать» экономический доклад столетней давности. В нем шла речь о проблемах, с которыми столкнуться потомки, то есть мы с вами. Так вот наши предки считали, что главным вопросом третьего тысячелетия будет проблема утилизации навоза вследствие бурного развития гужевого транспорта. Так что, далекие прогнозы — вещь неблагодарная.

— Что касается рынков ближайшего будущего, то это аддитивные и цифровые ноу-хау, композиционные материалы. Технологии разведки и добычи углеводородов. Оборона и безопасность. Авиация и космос. Энергетика и вторичные источники. Транспорт, логистика, и многое другое, — поясняет заместитель генерального директора, НП «Сибирское машиностроение» Дмитрий Новосельцев. — При этом следует учесть опережающее падение гражданского сектора. Поэтому очень важна координация деятельности сибирских предприятий. А в идеале — совместная программа импортозамещения.

Чтобы добавить динамики диверсификации, расставить точки над «i», выбрать правильный курс, эту и другие темы специалисты СФО поднимут на выставке ВТТА-2017, которая откроется в Омске нынешней осенью и будет ориентирована на решение задач, связанных с освоением Арктики.

Между тем