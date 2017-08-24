Сибирские предприятия ОПК сократили выпуск гражданской продукции

По мнению ученых экспертов, один из способов выйти на конверсионную продукцию — создать центры модернизации и адаптации машин и оборудования к северным условиям. Государство заявило о готовности поддержать проекты, связанные с освоением Арктики, где в условиях вечной мерзлоты будут создавать порты, прокладывать железнодорожные ветки и автомагистрали. Перспективная продукция может быть включена в соответствующий федеральный каталог. О готовности лоббировать проекты омских промышленников на федеральном уровне заявляют и региональные власти. Была бы инициатива. Но, как оказалось, в настоящее время она практически отсутствует.
Если крупные заводы способны выделять деньги на научные исследования и разработки, то малым и средним предприятиям требуется поддержка. Подставить свое финансовое плечо им готов Омский региональный фонд субъектов малого и среднего предпринимательства. Чтобы взять трехмиллионный кредит на три года, изобретателям необходимо представить толковый проект, не иметь догов, но иметь залоговую базу. И деньги (под 10 процентов годовых) у вас в кармане. Фонд располагает накоплениями, которых хватит на поддержку четырех десятков проектов. Однако инноваторы в очередь за займами не выстраиваются.
— Такие условия, возможно, утроят продавца семечек, который купит за три миллиона машину для их производства, сразу начнет торговать и сможет вернуть банку проценты. А их за три года набежит почти на миллион рублей. Только в науке все обстоит совсем по-другому, — поясняет «РГ» руководитель комитета по предпринимательству в сфере здравоохранения и медицинского приборостроения Омской ТПП Валерий Педдер. — На то, чтобы запустить в серию уже готовый прибор, требуются годы. Одна из причин — сложная разрешительная система, которая становится все более непроходимой. Если пятнадцать лет назад за год можно было поставить на поток семь разработок, то теперь за семь лет не поставишь и одну.
По словам эксперта, такая судьба постигла омскую установку, предназначенную для лечения онкобольных. Востребованное изобретение уже покрылось толстым слоем пыли, а пробить бюрократическую стену изобретателям так и не удалось. Под сукном оказались и десятки других весьма востребованных проектов. В их числе установка, предотвращающая образование сосулек на карнизах домов, машина для проветривания зерна в закромах, дающая возможность полностью сохранять его кондиционные качества, независимо от времени хранения. Малая техника для уборки улиц, которой катастрофически не хватает. У города нет денег на покупку привозных машин, местное производство решило бы эту проблему, однако, воз и ныне там.
— На поверку оказывается, что чиновникам нет никакого дела до импортозамещения, — считает Валерий Педдер. — Им выгоднее получать проценты с иностранной техники, которую, как завозили, так и продолжают завозить в страну, чем утруждать себя разработками отечественных ученых.
Чтобы сдвинуть «воз» с места, изобретатели предлагают властям совместно с учеными создать комитет планирования, в обязанности которого вошло бы продвижение в жизнь реально полезных проектов, а также индустриальную модель диверсификации. Однако, похоже, с системным подходом в регионе не все благополучно.
— Омская программа индустриализации пока находится в стадии формирования, и в этом смысле мы отстаем от Новосибирска, Томска, Кемерово, Барнаула и других регионов, — сообщил председатель президиума Омского научного центра Сибирского отделения РАН Владимир Лихолобов. — Наиболее понятна перспектива развития нефтехимии и приборостроения, где омичи исторически имеют относительно прочные позиции. Но и эти уравнения пока остаются с неизвестными: на что здесь будут делать ставку в отдаленной перспективе, какие средства потребует модернизация, каким будет экономический эффект? Будущее ОПК тем более неясно.
Справедливости ради стоит сказать, что программный документ развития региона все-таки существует. Это стратегия Омской области до 2025 года, в основе которой лежат кластеры, которые, по идее, должны обрастать малыми предприятиями, выпускающими, в том числе, и конверсионную продукцию. Судьбоносный для региона документ вступил в силу четыре года назад, но похвастаться пока нечем. В списке причин — далекие от идеала законы, жесткая банковская политика, неповоротливая система продвижения проектов, и другие «веские основания».
— Местный бизнес не берется за новые проекты, — разводит руками руководитель ГК «Титан» Михаил Сутягинский. — Дело в том, что помимо самого производства предприниматель должен обеспечить себя еще и инфраструктурой. Не тянет он двойные расходы. У нас на полке лежит десяток прекрасных, многообещающих и выгодных для региона проектов. Но без поддержки государства им не пробиться.
За 2025 год заводское руководство и власти вообще не «заглядывают». Поэтому непонятно, куда должна двигаться наука, какие кадры должны готовить вузы и техникумы. Впрочем, возможно не стоит глядеть слишком далеко, — полагают специалисты, — и приводят любопытный пример. Ученым удалось «окопать» экономический доклад столетней давности. В нем шла речь о проблемах, с которыми столкнуться потомки, то есть мы с вами. Так вот наши предки считали, что главным вопросом третьего тысячелетия будет проблема утилизации навоза вследствие бурного развития гужевого транспорта. Так что, далекие прогнозы — вещь неблагодарная.
— Что касается рынков ближайшего будущего, то это аддитивные и цифровые ноу-хау, композиционные материалы. Технологии разведки и добычи углеводородов. Оборона и безопасность. Авиация и космос. Энергетика и вторичные источники. Транспорт, логистика, и многое другое, — поясняет заместитель генерального директора, НП «Сибирское машиностроение» Дмитрий Новосельцев. — При этом следует учесть опережающее падение гражданского сектора. Поэтому очень важна координация деятельности сибирских предприятий. А в идеале — совместная программа импортозамещения.
Чтобы добавить динамики диверсификации, расставить точки над «i», выбрать правильный курс, эту и другие темы специалисты СФО поднимут на выставке ВТТА-2017, которая откроется в Омске нынешней осенью и будет ориентирована на решение задач, связанных с освоением Арктики.
Омский электроточприбор начал выпускать «долгоиграющие» уличные светодиодные светильники. По словам генерального директора завода Виктора Клиперта, первая партия приборов уже сошла с конвейера. Первой территорией, где будут смонтированы такие устройства, станет поселок Чкаловский. Параллельно предприятие выполняет заказ для Московского метрополитена. Речь идет об уже проверенных изделиях, которые используют на шахтах, рудниках, объектах нефтеперерабатывающей промышленности. Предприятие также готово к поставкам приборов с длительным сроком службы, способных освещать улицы городов и поселков в сложных климатических условиях, в том числе и в районах Крайнего Севера.