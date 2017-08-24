Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: Сбербанк огорчил россиян
ВМС США подтвердили затопление эсминца «Джон Маккейн»
Михалков прокомментировал ситуацию вокруг Серебренникова
Как сделать 3 комнаты и кухню на 54 метрах
39-летняя жена Клуни вышла в свет в прозрачном платье (фото)
147 моих свиданий: как я искала себе пару и что из этого вышлоРадмила Хакова решила сходить на 147 свиданий, чтобы найти своего человека
Стало известно имя новой ведущей «Орла и решки»
Андрей Малахов: «Я уже не мальчик, который делает кофе»
Круче «крузака»: тест «Тойоты» за 35 (и даже больше) миллионов
F.A.Q. по выбору Skoda Kodiaq
СМИ узнали, от кого родила сына Анна Калашникова
Дочь Панина говорит об отношениях с отцом - СМИ
64-летняя жена Макрона появилась на публике в экстремальном мини
39-летняя жена Клуни вышла в свет в прозрачном платье (фото)
Первые сенсации масштабного военного форума «Армия-2017» - СМИ
Жириновский ответил на обвинения Киева: Обезумели
За неучтенные дома назначат двойной налог
Москвичи массово снимают квартиры с продажи
Фоторепортажи
9Кирилл Серебренников в суде
10Землетрясение на юго-западе Китая
14:40 (мск), источник: "Российская газета"

Сибирские предприятия ОПК сократили выпуск гражданской продукции

По официальным данным, доля гражданской продукции, выпускаемой в сфере омского ОПК, за последнее десятилетие сократилась в пять раз. Предприятия, сосредоточенные на оборонзаказе, отодвинули ее на второй план. О прорыве в выпуске высокотехнологичной конкурентоспособной продукции, заменяющей военную, на отраслевых заводах речи почти не идет. Между тем, срок оборонзаказа истекает в 2025-м году. И что дальше?

По мнению ученых экспертов, один из способов выйти на конверсионную продукцию — создать центры модернизации и адаптации машин и оборудования к северным условиям. Государство заявило о готовности поддержать проекты, связанные с освоением Арктики, где в условиях вечной мерзлоты будут создавать порты, прокладывать железнодорожные ветки и автомагистрали. Перспективная продукция может быть включена в соответствующий федеральный каталог. О готовности лоббировать проекты омских промышленников на федеральном уровне заявляют и региональные власти. Была бы инициатива. Но, как оказалось, в настоящее время она практически отсутствует.

Кредиты и семечки

Если крупные заводы способны выделять деньги на научные исследования и разработки, то малым и средним предприятиям требуется поддержка. Подставить свое финансовое плечо им готов Омский региональный фонд субъектов малого и среднего предпринимательства. Чтобы взять трехмиллионный кредит на три года, изобретателям необходимо представить толковый проект, не иметь догов, но иметь залоговую базу. И деньги (под 10 процентов годовых) у вас в кармане. Фонд располагает накоплениями, которых хватит на поддержку четырех десятков проектов. Однако инноваторы в очередь за займами не выстраиваются.

— Такие условия, возможно, утроят продавца семечек, который купит за три миллиона машину для их производства, сразу начнет торговать и сможет вернуть банку проценты. А их за три года набежит почти на миллион рублей. Только в науке все обстоит совсем по-другому, — поясняет «РГ» руководитель комитета по предпринимательству в сфере здравоохранения и медицинского приборостроения Омской ТПП Валерий Педдер. —  На то, чтобы запустить в серию уже готовый прибор, требуются годы. Одна из причин — сложная разрешительная система, которая становится все более непроходимой. Если пятнадцать лет назад за год можно было поставить на поток семь разработок, то теперь за семь лет не поставишь и одну.

По словам эксперта, такая судьба постигла омскую установку, предназначенную для лечения онкобольных. Востребованное изобретение уже покрылось толстым слоем пыли, а пробить бюрократическую стену изобретателям так и не удалось. Под сукном оказались и десятки других весьма востребованных проектов. В их числе установка, предотвращающая образование сосулек на карнизах домов, машина для проветривания зерна в закромах, дающая возможность полностью сохранять его кондиционные качества, независимо от времени хранения. Малая техника для уборки улиц, которой катастрофически не хватает. У города нет денег на покупку привозных машин, местное производство решило бы эту проблему, однако, воз и ныне там.

— На поверку оказывается, что чиновникам нет никакого дела до импортозамещения, — считает Валерий Педдер. — Им выгоднее получать проценты с иностранной техники, которую, как завозили, так и продолжают завозить в страну, чем утруждать себя разработками отечественных ученых.

Тормозной путь

Чтобы сдвинуть «воз» с места, изобретатели предлагают властям совместно с учеными создать комитет планирования, в обязанности которого вошло бы продвижение в жизнь реально полезных проектов, а также индустриальную модель диверсификации. Однако, похоже, с системным подходом в регионе не все благополучно.

— Омская программа индустриализации пока находится в стадии формирования, и в этом смысле мы отстаем от Новосибирска, Томска, Кемерово, Барнаула и других регионов, — сообщил председатель президиума Омского научного центра Сибирского отделения РАН Владимир Лихолобов. — Наиболее понятна перспектива развития нефтехимии и приборостроения, где омичи исторически имеют относительно прочные позиции. Но и эти уравнения пока остаются с неизвестными: на что здесь будут делать ставку в отдаленной перспективе, какие средства потребует модернизация, каким будет экономический эффект? Будущее ОПК тем более неясно.

Справедливости ради стоит сказать, что программный документ развития региона все-таки существует. Это стратегия Омской области до 2025 года, в основе которой лежат кластеры, которые, по идее, должны обрастать малыми предприятиями, выпускающими, в том числе, и конверсионную продукцию. Судьбоносный для региона документ вступил в силу четыре года назад, но похвастаться пока нечем. В списке причин — далекие от идеала законы, жесткая банковская политика, неповоротливая система продвижения проектов, и другие «веские основания».

— Местный бизнес не берется за новые проекты, — разводит руками руководитель ГК «Титан» Михаил Сутягинский. — Дело в том, что помимо самого производства предприниматель должен обеспечить себя еще и инфраструктурой. Не тянет он двойные расходы. У нас на полке лежит десяток прекрасных, многообещающих и выгодных для региона проектов. Но без поддержки государства им не пробиться.

Там за горизонтом

За 2025 год заводское руководство и власти вообще не «заглядывают». Поэтому непонятно, куда должна двигаться наука, какие кадры должны готовить вузы и техникумы. Впрочем, возможно не стоит глядеть слишком далеко, — полагают специалисты, — и приводят любопытный пример. Ученым удалось «окопать» экономический доклад столетней давности. В нем шла речь о проблемах, с которыми столкнуться потомки, то есть мы с вами. Так вот наши предки считали, что главным вопросом третьего тысячелетия будет проблема утилизации навоза вследствие бурного развития гужевого транспорта. Так что, далекие прогнозы — вещь неблагодарная.

— Что касается рынков ближайшего будущего, то это аддитивные и цифровые ноу-хау, композиционные материалы. Технологии разведки и добычи углеводородов. Оборона и безопасность. Авиация и космос. Энергетика и вторичные источники. Транспорт, логистика, и многое другое, — поясняет заместитель генерального директора, НП «Сибирское машиностроение» Дмитрий Новосельцев. — При этом следует учесть опережающее падение гражданского сектора. Поэтому очень важна координация деятельности сибирских предприятий. А в идеале — совместная программа импортозамещения.

Чтобы добавить динамики диверсификации, расставить точки над «i», выбрать правильный курс, эту и другие темы специалисты СФО поднимут на выставке ВТТА-2017, которая откроется в Омске нынешней осенью и будет ориентирована на решение задач, связанных с освоением Арктики.

Между тем

Омский электроточприбор начал выпускать «долгоиграющие» уличные светодиодные светильники. По словам генерального директора завода Виктора Клиперта, первая партия приборов уже сошла с конвейера. Первой территорией, где будут смонтированы такие устройства, станет поселок Чкаловский. Параллельно предприятие выполняет заказ для Московского метрополитена. Речь идет об уже проверенных изделиях, которые используют на шахтах, рудниках, объектах нефтеперерабатывающей промышленности. Предприятие также готово к поставкам приборов с длительным сроком службы, способных освещать улицы городов и поселков в сложных климатических условиях, в том числе и в районах Крайнего Севера.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
Истребитель-невидимка Су-57 поступит в войска в 2018 году
МО отчиталось об «обкатке» в Сирии 600 образцов вооружений
Мединский прокомментировал уход Михалкова из Фонда кино
В центре Киева прогремел взрыв
США хотят ввести визовые ограничения для четырех стран
СМИ узнали о схеме поставки в Крым турбин производства Siemens
В Краснодарском крае произошло землетрясение
Убивший жену и похитивший ребенка россиянин застрелен в США
Спорт
Азербайджан переписал историю футбола: ЛЧ в ожидании жеребьевки Итоги последнего отборочного раунда главного еврокубка
Авто
Авто любительницы неправильной парковки закинули на крышу (фото) Женщина неоднократно бросала автомобиль в неположенном месте, за что и поплатилась
Hi-Tech
Mercedes-Maybach 6 Cabriolet: представлен роскошный сверхлегкий электрокар Представлен, возможно, самый крутой электрокар из ныне существующих. Разбираемся, чем поразили мир 6 метров роскоши от Mercedes-Benz
Кино
Малахов вместе с Корчевниковым провел «Прямой эфир»: первые фото Звездные гости показали подписчикам фото из студии, где проходила запись ток-шоу с участием как старого, так и нового ведущих
Недвижимость
В Петербурге мужчина упал с балкона вместе с перилами
Как сносят дома в разных странах мира
Застройщиков привлекут к ответственности за дефекты зданий
Заработала новая программа помощи ипотечникам
Леди
Как носить вещи с широкими плечами и не походить на шкаф Они непросты в обращении, зато очень эффектны
Дети
Кейт Миддлтон подозревают в третьей беременности Англоязычные СМИ бурно обсуждают слухи о том, что герцогиня Кембриджская на днях попала в больницу, возможно, из-за токсикоза.
Все о ремонте
Проект маленькой квартиры с изумрудной спальней
13 интересных идей для маленькой кухни
Самые красивые детские сады (фото)
Как создать спальню мечты: 10 советов
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь