В Калининском районе заблокируют проезд на неделю

Запрет начнет действовать 25 августа с 8:00. Машины не смогут проехать по улице Кудрявцева на участке от улицы Ферросплавной до Сталелитейной. Такие меры связаны с ремонтом теплотрассы. Объезд организуют по проспекту Победы и улицам Артиллерийской и Сталелитейной. Работы продлятся в течение недели. Завершить их планируют к 10:00 1 сентября.