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15:20 (мск), источник: ГТРК "Южный Урал"

В Калининском районе заблокируют проезд на неделю

В Челябинске введут новое ограничение движения для автотранспорта.

Оно затронет Калининский район города, сообщает корреспондент ГТРК «Южный Урал» со ссылкой на пресс-службу мэрии.

Запрет начнет действовать 25 августа с 8:00. Машины не смогут проехать по улице Кудрявцева на участке от улицы Ферросплавной до Сталелитейной. Такие меры связаны с ремонтом теплотрассы. Объезд организуют по проспекту Победы и улицам Артиллерийской и Сталелитейной. Работы продлятся в течение недели. Завершить их планируют к 10:00 1 сентября.

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