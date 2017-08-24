Аграрии Башкирии собрали миллион тонн урожая зерновых
УФА, 24 авг 2017. /ИА «Башинформ», Ольга Муртазина/. В Башкортостане аграрии на сегодняшний день собрали первый миллион тонн урожая зерновых, скосив треть площадей зернового клина.
УФА, 24 авг 2017. /ИА «Башинформ», Ольга Муртазина/. В Башкортостане аграрии на сегодняшний день собрали первый миллион тонн урожая зерновых, скосив треть площадей зернового клина.
Об этом на
В лидерах Чекмагушевский, Стерлитамакский, Мелеузовский, Аургазинский районы, собирающие от 37,6 до 30 центнеров с гектара.
«Это заслуга одних и тех же, известных всем хозяйств — “Базы”, “Урожай”, СПК имени Калинина. Такие результаты они получают, применяя нужные технологии», — отметил президент республиканской ТПП Азат Фазлыев.
Косовица и обмолот яровых начнутся примерно через неделю, сообщили в Минсельхозе.