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15:16 (мск), источник: ИА Башинформ

Аграрии Башкирии собрали миллион тонн урожая зерновых

УФА, 24 авг 2017. /ИА «Башинформ», Ольга Муртазина/. В Башкортостане аграрии на сегодняшний день собрали первый миллион тонн урожая зерновых, скосив треть площадей зернового клина.

Об этом на пресс-конференции в агентстве «Башинформ» сообщил министр сельского хозяйства республики Ильшат Фазрахманов. Пока идут косовица и обмолот озимых, которые дали отличный урожай. По данным Минсельхоза, сейчас средний показатель по республике — 24 ц/га. Год назад в эти дни собирали 19 ц/га.

В лидерах Чекмагушевский, Стерлитамакский, Мелеузовский, Аургазинский районы, собирающие от 37,6 до 30 центнеров с гектара.

«Это заслуга одних и тех же, известных всем хозяйств — “Базы”, “Урожай”, СПК имени Калинина. Такие результаты они получают, применяя нужные технологии», — отметил президент республиканской ТПП Азат Фазлыев.

Косовица и обмолот яровых начнутся примерно через неделю, сообщили в Минсельхозе.

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