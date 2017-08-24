Аграрии Башкирии собрали миллион тонн урожая зерновых

Об этом на пресс-конференции в агентстве «Башинформ» сообщил министр сельского хозяйства республики Ильшат Фазрахманов. Пока идут косовица и обмолот озимых, которые дали отличный урожай. По данным Минсельхоза, сейчас средний показатель по республике — 24 ц/га. Год назад в эти дни собирали 19 ц/га.