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15:31 (мск), источник: АиФ Нижний Новгород

Производство мебели в Нижегородской области выросло почти в 5 раз

Также почти в два раза увеличилась обработка древесины в регионе.

Источник: Аргументы и факты

Индекс промышленного производства по Нижегородской области в январе-июле 2017 года по отношению к соответствующему периоду 2016 года составил 105,9%. Об этом сообщает Нижстат.

Промышленными предприятиями отгружено товаров и услуг по видам деятельности: «Добыча полезных ископаемых» — на 0,5 млрд рублей, «Обрабатывающие производства» — на 615,5 млрд рублей, «Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха» — на 55,2 млрд рублей, «Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений» — на 14,2 млрд рублей.

Наибольший прирост объемов в обрабатывающих производствах достигнут в таких видах деятельности, как производство мебели — в 4,6 раза, обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки, производство изделий из соломки и материалов для плетения — на 18,7%, производство прочей неметаллической минеральной продукции — на 18%, производство одежды — на 14,1%, производство лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях — на 8,2%, производство компьютеров, электронных и оптических изделий — на 7,8%, производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов — на 7,5%.

Из важнейших видов продукции в январе-июле 2017 года увеличилось производство легковых автомобилей на 38,8%, автобусов — на 2,8%, дизельного топлива — на 9,2%, автомобильного бензина — на 5,9%, уксусной кислоты — на 71,2%, соляной кислоты — на 27,7%, этилена — на 1,7%, легированной стали — на 27,6%, мяса птицы — на 2,7%, колбасных изделий — на 11,9%, сливочного масла — на 26%, маргарина — на 31,9%, муки — на 21,6%.

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