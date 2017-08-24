Производство мебели в Нижегородской области выросло почти в 5 раз

Источник: Аргументы и факты

Индекс промышленного производства по Нижегородской области в январе-июле 2017 года по отношению к соответствующему периоду 2016 года составил 105,9%. Об этом сообщает Нижстат.

Промышленными предприятиями отгружено товаров и услуг по видам деятельности: «Добыча полезных ископаемых» — на 0,5 млрд рублей, «Обрабатывающие производства» — на 615,5 млрд рублей, «Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха» — на 55,2 млрд рублей, «Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений» — на 14,2 млрд рублей.

Наибольший прирост объемов в обрабатывающих производствах достигнут в таких видах деятельности, как производство мебели — в 4,6 раза, обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки, производство изделий из соломки и материалов для плетения — на 18,7%, производство прочей неметаллической минеральной продукции — на 18%, производство одежды — на 14,1%, производство лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях — на 8,2%, производство компьютеров, электронных и оптических изделий — на 7,8%, производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов — на 7,5%.