Башкирия планирует торговать зерном на экспорт
УФА, 24 авг 2017. /ИА «Башинформ», Ольга Муртазина/. ТПП Башкортостана работает над выходом аграрного сектора на международный рынок, сообщил на
УФА, 24 авг 2017. /ИА «Башинформ», Ольга Муртазина/. ТПП Башкортостана работает над выходом аграрного сектора на международный рынок, сообщил на
«Мировые цены на зерно более привлекательны, чем на отечественном рынке. Сейчас формируем логистические маршруты, обсуждаем контракты. Надеюсь, зимой производители зерна смогут реализовать его по хорошей цене. В основном нашей продукцией интересуются покупатели с Ближнего Востока», — рассказал Азат Фазлыев.
По информации министра сельского хозяйства РБ Ильшата Фазрахманова, сейчас цена на зерно сильно упала. Если в прошлом году мягкая пшеница 3 класса стоила 9,5 тысячи рублей за тонну, в этом году — семь тысяч. Рожь — семь тысяч рублей в 2016 году и 4,5 тысячи — в нынешнем.
«Зерно — биржевой товар, нужно “ловить” лучшую цену. Советуем хозяйствам пока придержать продукцию. В Минсельхозе России обещали возобновить интервенции. Продержаться хозяйствам на плаву поможет животноводческое направление», — сказал министр.