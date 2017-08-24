В Екатеринбурге обновили меньше половины дорог
На ремонт осталось чуть больше месяца.
На ремонт осталось чуть больше месяца.
В Екатеринбурге отремонтировали 17 дорог из 49 запланированных. Как пояснили «Уралинформбюро» в
В этом году екатеринбургские улицы приводят в порядок в рамках федеральной программы «Безопасные и качественные дороги». Она подразумевает также установку новых светофоров. Одного регулировщика уже смонтировали на пересечении улиц Комсомольской и Кулибина. Еще около 30 объектов появится по всему городу до конца 2017 года.
Стоит напомнить, что на обновление дорожного полотна уральской столицы выделено почти 1,5 миллиарда рублей из бюджетов разного уровня.