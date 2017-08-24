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15:52 (мск), источник: СуперОмск

Омские власти хотят на треть снизить цену за эвакуацию машин

Хорошие новости омским автолюбителям дарит пресс-служба облправительства.

В связи с изменением федерального законодательства РЭК Омской области должен снизить расценки на эвакуацию неправильно припаркованных машин.

«Базовый уровень тарифа на перемещение задержанных транспортных средств на специализированную стоянку в целях проведения торгов определен РЭК Омской области в размере 1631,42 руб. (НДС не предусмотрен). Это на треть ниже действующей стоимости перемещения автомобилей — в настоящее время услуга стоит 2307,70 руб. (НДС не предусмотрен)», — отмечает пресс-служба облправительства.

Отметим, что такса для хранения на стоянках авто категорий А и М определена в размере 22,64 руб./час, категорий В и D — 45,27 руб./час (действующие расценки, соответственно, 22,83 и 45,66 руб./час).

Теперь же тариф для категорий D массой более 3,5 тонн, С и Е, а также негабаритных транспортных средств составит 51,16 руб./час вместо внушительных 91,92 руб./час для классов С, Е и 136,98 руб./час для негабаритного транспорта.

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