Омские власти хотят на треть снизить цену за эвакуацию машин

В связи с изменением федерального законодательства РЭК Омской области должен снизить расценки на эвакуацию неправильно припаркованных машин.

«Базовый уровень тарифа на перемещение задержанных транспортных средств на специализированную стоянку в целях проведения торгов определен РЭК Омской области в размере 1631,42 руб. (НДС не предусмотрен). Это на треть ниже действующей стоимости перемещения автомобилей — в настоящее время услуга стоит 2307,70 руб. (НДС не предусмотрен)», — отмечает пресс-служба облправительства.

Отметим, что такса для хранения на стоянках авто категорий А и М определена в размере 22,64 руб./час, категорий В и D — 45,27 руб./час (действующие расценки, соответственно, 22,83 и 45,66 руб./час).