В Янауле 19 молодым семьям вручили жилищные сертификаты

Республиканская программа прекратила свое действие с 1 января 2016 года, однако на компенсацию части стоимости приобретенного жилья могут претендовать молодые семьи, в которых дети родились до 31 декабря 2015 года. Таковых семей на сегодняшний день в районе насчитывается 146, сообщили в пресс-службе администрации Янаульского района.