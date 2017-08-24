В Янауле 19 молодым семьям вручили жилищные сертификаты

Предоставление социальных выплат при рождении или усыновлении ребенка (детей) действует в рамках госпрограммы «Развитие строительного комплекса и архитектуры Башкортостана».
По словам главы администрации Янаульского района Ильшата Вазигатова, с начала реализации программы 164 молодых семьи получили такие сертификаты.
Общая сумма денежных средств, направленных на компенсацию части стоимости приобретенного жилого помещения, строящегося индивидуального жилого дома, превысила 30,670 млн рублей.
Республиканская программа прекратила свое действие с 1 января 2016 года, однако на компенсацию части стоимости приобретенного жилья могут претендовать молодые семьи, в которых дети родились до 31 декабря 2015 года. Таковых семей на сегодняшний день в районе насчитывается 146, сообщили в пресс-службе администрации Янаульского района.