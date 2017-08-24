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15:38 (мск), источник: АиФ Уфа

Три фабрики в Башкирии шьют безопасную школьную форму

Роспотребнадзор региона проверил качество школьной одежды местных производителей.

Лабораторные испытания школьной формы местных производителей, дипломантов проекта «Продукт Башкортостана», провёл Роспотребнадзор Башкирии, об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Специалисты проверили восемь наименований одежды. Это одежда второго слоя: сарафаны, брюки, жилеты, юбки, джемперы. Одежда первого слоя: колготки, носки. Проводились санитарно-химические, токсиколого-гигиенические исследования и исследования физических факторов.

Школьная форм трёх производителей — Уфимский трикотаж, Ишимбайская фабрика трикотажных изделий и Ишимбайскоек-отделочное производство — соответствует требованиями по таким показателям как «воздухопроницаемость», «гигроскопичность», «ацетальдегид», «гексаметилендиамин», «массовая доля свободного формальдегида», «капролактам», «этиленгликоль», «диметилтерефталат», «винилацетат», «напряженность электростатического поля», «индекс токсичности».

О результатах исследования продукции четвёртого производителя ведомство не сообщает. По данным UFA.AIF.RU, в числе дипломантов проекта «Продукт Башкортостана», кроме вышеназванных трёх, находятся также уфимское швейное предприятие «Радуга» и стерлитамакская фабрика «Одежда».

С 21 августа по 4 сентября Управление Роспотребнадзора по РБ проводит тематическое консультирование граждан по вопросам качества и безопасности детских товаров, школьных принадлежностей. Телефон «горячей линии»: 8−800−100−47−67.

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