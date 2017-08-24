Три фабрики в Башкирии шьют безопасную школьную форму
Роспотребнадзор региона проверил качество школьной одежды местных производителей.
Роспотребнадзор региона проверил качество школьной одежды местных производителей.
Лабораторные испытания школьной формы местных производителей, дипломантов проекта «Продукт Башкортостана», провёл Роспотребнадзор Башкирии, об этом сообщает
Специалисты проверили восемь наименований одежды. Это одежда второго слоя: сарафаны, брюки, жилеты, юбки, джемперы. Одежда первого слоя: колготки, носки. Проводились
Школьная форм трёх производителей — Уфимский трикотаж, Ишимбайская фабрика трикотажных изделий и
О результатах исследования продукции четвёртого производителя ведомство не сообщает. По данным UFA.AIF.RU, в числе дипломантов проекта «Продукт Башкортостана», кроме вышеназванных трёх, находятся также уфимское швейное предприятие «Радуга» и стерлитамакская фабрика «Одежда».
С 21 августа по 4 сентября Управление Роспотребнадзора по РБ проводит тематическое консультирование граждан по вопросам качества и безопасности детских товаров, школьных принадлежностей. Телефон «горячей линии»: 8−800−100−47−67.