Три фабрики в Башкирии шьют безопасную школьную форму

Лабораторные испытания школьной формы местных производителей, дипломантов проекта «Продукт Башкортостана», провёл Роспотребнадзор Башкирии, об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Специалисты проверили восемь наименований одежды. Это одежда второго слоя: сарафаны, брюки, жилеты, юбки, джемперы. Одежда первого слоя: колготки, носки. Проводились санитарно-химические, токсиколого-гигиенические исследования и исследования физических факторов.

Школьная форм трёх производителей — Уфимский трикотаж, Ишимбайская фабрика трикотажных изделий и Ишимбайскоек-отделочное производство — соответствует требованиями по таким показателям как «воздухопроницаемость», «гигроскопичность», «ацетальдегид», «гексаметилендиамин», «массовая доля свободного формальдегида», «капролактам», «этиленгликоль», «диметилтерефталат», «винилацетат», «напряженность электростатического поля», «индекс токсичности».

О результатах исследования продукции четвёртого производителя ведомство не сообщает. По данным UFA.AIF.RU, в числе дипломантов проекта «Продукт Башкортостана», кроме вышеназванных трёх, находятся также уфимское швейное предприятие «Радуга» и стерлитамакская фабрика «Одежда».