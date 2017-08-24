К ноябрю в пригород Челябинска пустят две новые маршрутки

Источник: РИА "ФедералПресс"

Как сообщает 74.ru со ссылкой на помощника министра транспорта и дорожного хозяйства Ирину Чернаеву, от автовокзала «Северные ворота» можно будет доехать до Новоказанцево и Славино на автобусе № 138, а по маршруту от Теплотехнического института через Автоцентр до Звездного поедет автобус № 212.

Итоги конкурса по выбору перевозчика подведут 31 августа, а начать работать они должны будут не позднее, чем через два месяца после подписания договора.