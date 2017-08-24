К ноябрю в пригород Челябинска пустят две новые маршрутки
ЧЕЛЯБИНСК, 24 августа, ФедералПресс. С ноября в пригород Челябинска можно будет добраться на маршрутках.
ЧЕЛЯБИНСК, 24 августа, ФедералПресс. С ноября в пригород Челябинска можно будет добраться на маршрутках.
Как сообщает 74.ru со ссылкой на помощника министра транспорта и дорожного хозяйства Ирину Чернаеву, от автовокзала «Северные ворота» можно будет доехать до Новоказанцево и Славино на автобусе № 138, а по маршруту от Теплотехнического института через Автоцентр до Звездного поедет автобус № 212.
Итоги конкурса по выбору перевозчика подведут 31 августа, а начать работать они должны будут не позднее, чем через два месяца после подписания договора.
«ФедералПресс» напоминает: сейчас в поселок «Звездный» из Челябинска можно добраться только одной маршруткой № 132 (от ДК Строителей до поселка Красное поле).