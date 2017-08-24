К 2020 году всем пенсионерам Челябинской области выдадут карты «Мир»

В пресс-центре «АиФ-Челябинск» прошла пресс-конференция, посвящённая национальной платёжной системе «Мир».

Участие приняли:

— Панина Людмила Викторовна, начальник отдела платёжных систем и расчётов Отделения Челябинск Уральского ГУ Банка России.

— Юхачёв Алексей Вячеславович, региональный директор Операционного Офиса «Челябинский» ПАО «Промсвязьбанк».

— Ракаев Сергей Сергеевич, директор по работе с ключевыми партнёрами Челябинской территориальной дирекции филиала ПАО «БАНК УРАЛСИБ» в г. Екатеринбург.

— Кудрякова Ирина Александровна, Управляющий Операционным офисом «Челябинский» Филиала Западно-Сибирский ПАО Банка «ФК Открытие».

— Белкина Наталья Геннадьевна, заместитель управляющего РОО «Челябинский»: ВТБ24.

— Дудоров Максим Владимирович, директор департамента платежных систем и расчетов ПАО «ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК».

— Антонов Андрей Леонидович, заместитель управляющего Челябинским отделением ПАО «Сбербанк».

— Осадчих Алексей Владимирович, управляющий по розничному бизнесу филиала «Южно-Уральский» Уральского банка реконструкции и развития (УБРиР).

Публикуем сокращённую версию стенограммы мероприятия.

В апреле 2017 года Госдума приняла в окончательном чтении проект закона о полном переводе работников бюджетной сферы и получателей пенсий на платежную систему МИР. Как идёт реализация закона в Челябинской области?

Панина Л. В.: Были внесены изменения в действующий закон о Национальной платёжной системе, который предусматривает внедрение системы на территории страны. Крайним сроком готовности к обеспечению приёма карт мир для банков был объявлен 1 июля 2017 года. В нашем регионе готовность была стопроцентной. С июля банки уже начали обеспечивать приём этих карт во всех своих технических устройствах, предназначенных для осуществления расчётов, в том числе банкоматах. Банками составлены списки перевода бюджетополучателей на новые карты. Перевод бюджетников на платёжную систему «Мир» будет плавным и постепенным, чтобы избежать пиковых нагрузок на кредитные организации. Для действующих бюджетников крайний срок окончания этого процесса — 1 июля 2018 года, для действующих пенсионеров — 1 июля 2020 года.

В чем плюсы использования карт «Мир»?

Антонов А. В.: Речь о национальной платёжной системе, следовательно она защищена от внешних экономических санкций. У нас есть опыт предыдущих лет, когда были для держателей карт были угрозы остановки расчётов. Данные карт «Мир» защищены, это стабильность расчётов страны. А контроль Центробанка РФ — это гарантия непрерывности и стабильности расчётов.

Многие южноуральцы жалуются, что этой картой сложнее расплатиться, её не везде принимают. Особенно недовольны сельские жители…

Антонов А. В.: Не совсем понятно, откуда сложности. У нас столько банкоматов в области, все они обслуживают карты «Мир». Может, люди просто не знают о том, что рядом есть банкомат «Сбербанка»? Хотя иной раз неразвитость инфраструктуры действительно представляет проблему: чем дальше расположен населённый пункт, тем сложнее поддерживать непрерывность банковских услуг. Но конкретно с картой «Мир» это не связано. Наверное, в таких пунктах пенсионеры получают пенсию не на банковскую карту, а через почту, по старинке. В любом случае «Мир» — это новая система, которая только формируется, требуется время для развития инфраструктуры и сопутствующего сервиса, к которому привыкли клиенты, используя многие годы лидеров международного рынка в платёжном сервисе, таких как Masrercard и Visa. Расч`ты за рубежом по карте «Мир» пока невозможны, но работа идёт, планируется выпустить карты с платежными системами разных стран (кобейджинговые карты — Прим.ред.).

Ракаев С. В.: В отдалённых городах терминальное оборудование ещё не прошито, чтобы использовать карты «Мир». Наше терминальное оборудование на 100% поддерживает использование платёжной системы.

Панина Л. В.: К нам не поступают жалобы о том, что в отдалённых пунктах есть сложности с использованием карт «Мир». При их наличии рекомендуем обращаться в интернет-приёмную Банка России или непосредственно в наше челябинское отделение, чтобы мы урегулировали проблему. Не всегда ситуация зависит только от кредитной организации: на могла со своей стороны выполнить необходимые работы, а торгово-сервисное предприятие могло какие-то работы не завершить, в таком случае оборудование и не принимает карты «Мир». Но такие случаи единичные, банки оперативно принимают меры.

Платежная система МИР гарантирует наивысшие стандарты безопасности при проведении платежей. То есть пользоваться картами других платёжных систем в некотором смысле опасно?

Панина Л. В.: Безопасность использования банковских карт не зависит от того, к какой платёжной системе принадлежит карта. Она зависит от того, соблюдает ли держатель банковской карты требования по безопасности.

А что за требования?

Юхачёв А. В.: Не сообщать третьим лицам пин-код от своей карты. Не передавать и не выпускать из зоны видимости свою карту при расчёте в торгово-сервисном предприятии, чтобы её данные не были переписаны. Не терять карту. Не записывайте в одном месте номер карты и пин-код! Пенсионеры обычно так делают.

Кудрякова И. В.: А ещё некоторые часто записывают пин-код прямо на самой карте. Либо при вводе пин-кода открыто набирают его, и тогда мошенники могут подсмотреть. При наборе пин-кода прикрывайте клавиатуру рукой, чтобы эти цифры не были видны третьим лицам.

Юхачёв А. В.: При обслуживании в банкомате нелишним будет проверить его на наличие скимминговых считывающих устройств. Есть такие специальные устройства-шпионы, которые запоминают данные карты, когда вы ей пользуетесь, и пин-код, который вы вводите. Как правило, это накладки на клавиатуру. Самый простой способ их обнаружить — подковырнуть клавиатуру.

Что делать, если забыл карту в банкомате? Или потерял?

Белкина Н. В.: Обратиться в подразделение банка, выпустившего карту. Если карта забыта в банкомате в офисе банка, то всё решается на месте. Гораздо сложнее вернуть карту, если вы забыли её в банкомате торгового комплекса. Придётся ждать ближайшей инкассации банкомата. Инкассаторы доставят карту в сервисный центр. Если это наша система, мы можем найти клиента. Но если, к примеру, речь о карте «Сбербанка», то вряд ли мы его найдём. Клиенту придётся заблокировать карту и выпустить новую. Если карта утеряна, необходимо сообщить об этом по горячей линии в банк, он заблокирует карту, и она впоследствии будет перевыпущена.

На какой срок выпускаются карты «Мир»? Сколько стоит годовое обслуживание?

Осадчих А. В.: В разных банках по-разному. Например, «УБРиР» выпускает карты «Мир» со сроком действия на три года. При этом карты, которые идут под замену для бюджетников и пенсионеров, обслуживаются бесплатно. Комиссия не взимается ни при оплате в магазинах, ни при обналичивании. Карту можно пополнить в кассе банка и безналичным путём. Особенных ухищрений нет. Всё, как с обычной картой.

Антонов А. В.: Очень много вопросов, связанных со спецификой карт «Мир». Складывается впечатление, что это какой-то уникальный новый продукт. Но оснований относиться к ним, как к чему-то специфичному нет. На самом деле это такая же карта, как и та обычная, к которой вы привыкли. Обычный пластик. Cистема интегрирована в существующие сервисы: клиент может видеть «Мир» в своём мобильном банке и свободно переводить платежи между картами любых платёжных систем внутри своего банка. Отличия касаются только внешних расчётов, то есть расчётов за пределами России. Сегодня все переходят на бесконтактные карты, которые не нужно вставлять в терминал и вводить пин-код, их достаточно ненадолго прислонить к терминалу, чтобы расплатиться.

Сколько выпущено карт «Мир» и сколько южноуральских бюджетников в процентах уже переведено на них?

Панина Л. В.: Безусловно, мы собираем эту информацию, но процесс очень динамичный и ситуация меняется еженедельно. Поэтому приводить цифры сейчас нецелесообразно.

Антонов А. В.: У нас сформирован график перевода, он заканчивается не позднее 1 апреля. То есть к 1 апреля 2018 года 100% наших зарплатных клиентов будут иметь карту «Мир». На сегодня её имеют порядка 60%. В абсолютных цифрах это порядка 180 тыс. клиентов. Из них около 110 тыс. карты уже получили на руки.