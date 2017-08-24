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16:09 (мск), источник: Калининград.Ru

Мэрия изымает пять участков для реконструкции аллеи Смелых в Калининграде

Собственникам выплатят компенсации.

Источник: Калининград.Ru

Администрация Калининграда изымает пять земельных участков для второго этапа реконструкции аллеи Смелых. Общая площадь территории составляет 532 квадратных метра. Соответствующее постановление опубликовано на сайте мэрии.

«Управление капитального строительства» должно определить порядок изъятия, а также размер компенсации. Срок действия документа — три года.

В конце мая институт «Севзапинжтехнология» из Санкт-Петербурга выиграл конкурс на проектирование аллеи Смелых. Стоимость контракта составляет 10,62 млн рублей. Согласно техзаданию работы будут проводить в четыре этапа:

— от перекрёстка с ул. Дзержинского до путепровода над железнодорожными путями (ориентировочно 1,3 км);.

— от путепровода над железнодорожными путями до перекрёстка с ул. Муромской (ориентировочно 770 м);.

— от перекрёстка с ул. Муромской до перекрёстка с ул. Н. Карамзина (ориентировочно 1,35 км);.

— от перекрёстка с ул. Н. Карамзина до перекрёстка с ул. Б. Окружной (ориентировочно 1,15 км) с учётом кольцевой развязки на примыкании к ул. Б. Окружной.

На аллее Смелых должны появиться четыре полосы для автомобилей шириной по 3,75 метра каждая, а также велодорожки по полтора метра. Расчётная скорость движения по магистрали составляет 80 километров в час. Реконструкция аллеи входит в адресную инвестпрограмму Калининграда на 2017 год и плановый период 2018—2019 годов.

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