Мэрия изымает пять участков для реконструкции аллеи Смелых в Калининграде

Источник: Калининград.Ru

Администрация Калининграда изымает пять земельных участков для второго этапа реконструкции аллеи Смелых. Общая площадь территории составляет 532 квадратных метра. Соответствующее постановление опубликовано на сайте мэрии.

«Управление капитального строительства» должно определить порядок изъятия, а также размер компенсации. Срок действия документа — три года.

В конце мая институт «Севзапинжтехнология» из Санкт-Петербурга выиграл конкурс на проектирование аллеи Смелых. Стоимость контракта составляет 10,62 млн рублей. Согласно техзаданию работы будут проводить в четыре этапа:

— от перекрёстка с ул. Дзержинского до путепровода над железнодорожными путями (ориентировочно 1,3 км);.

— от путепровода над железнодорожными путями до перекрёстка с ул. Муромской (ориентировочно 770 м);.

— от перекрёстка с ул. Муромской до перекрёстка с ул. Н. Карамзина (ориентировочно 1,35 км);.

— от перекрёстка с ул. Н. Карамзина до перекрёстка с ул. Б. Окружной (ориентировочно 1,15 км) с учётом кольцевой развязки на примыкании к ул. Б. Окружной.