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16:15 (мск), источник: Kazinform

Приём стеклотары возрождают в Казахстане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ — Из 340 тысяч тонн стеклоотходов в Казахстане перерабатывается только 30 тысяч тонн, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу компании «Оператор РОП».

Источник: Kazinform

«В стране образуется порядка 340 тысяч тонн стеклобоя в год, при этом лишь порядка 30 тысяч тонн стеклоотходов перерабатывается и используется вторично. Весь остальной объем — порядка 270−290 тысяч тонн в год — выбрасывается и скапливается на мусорных полигонах», — говорится в сообщении.

По данным компании, для производства тонны бутылок (2 860 штук) расходуется около 1,2 тонны природного сырья, в том числе 0,59 тонны кварцевого песка, 0,172 тонны известняка 0,186 тонны соды и 0,072 тонны полевого шпата, а также около 4 МВт • час электроэнергии.

Вторичное использование бутылок значительно сокращает использование природных ресурсов.

Для стимулирования рынка сбора и использования вторичной стеклотары реализуется пилотный проект. С конца 2016 года у населения было принято более 6,7 млн стеклянных бутылок. В пунктах приема за стеклянную бутылку можно получить от 8 до 15 тенге.

«Для жителей пригородных зон компаниями — сборщиками запущен передвижной пункт приема стеклотары и открываются новые точки приема возвратной стеклянной емкости. Компаниями-сборщиками осуществляется подготовка собранной стеклотары ко вторичному использованию, затем стеклянные емкости поставляются для использования производителям алкогольных и безалкогольных напитков», — добавили в пресс-службе.

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