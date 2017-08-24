Приём стеклотары возрождают в Казахстане

Источник: Kazinform

«В стране образуется порядка 340 тысяч тонн стеклобоя в год, при этом лишь порядка 30 тысяч тонн стеклоотходов перерабатывается и используется вторично. Весь остальной объем — порядка 270−290 тысяч тонн в год — выбрасывается и скапливается на мусорных полигонах», — говорится в сообщении.

По данным компании, для производства тонны бутылок (2 860 штук) расходуется около 1,2 тонны природного сырья, в том числе 0,59 тонны кварцевого песка, 0,172 тонны известняка 0,186 тонны соды и 0,072 тонны полевого шпата, а также около 4 МВт • час электроэнергии.

Вторичное использование бутылок значительно сокращает использование природных ресурсов.

Для стимулирования рынка сбора и использования вторичной стеклотары реализуется пилотный проект. С конца 2016 года у населения было принято более 6,7 млн стеклянных бутылок. В пунктах приема за стеклянную бутылку можно получить от 8 до 15 тенге.