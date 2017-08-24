Сверхзвуковой британский автомобиль припарковался на ЭКСПО в Астане

Источник: Sputniknews.kz

Британское чудо техники, над созданием которого, впрочем, трудился почти весь мир, можно увидеть на ЭКСПО-2017.

Похожий на космический истребитель болид органично вписался в футуристические ландшафты ЭКСПО.

«Сейчас мировой рекорд скорости на автомобиле — 1227,99 км/ч. Его установил британский военный пилот Энди Грин на реактивном автомобиле Thrust SSC в 1997 году. Энди решил побить свой собственный рекорд, и с 2008 года началась разработка Bloodhound SSC. Команду инженеров возглавил Ричард Нобл, который был одним из создателей автомобиля Thrust», — рассказал Джэз Сэнди, глава команды изобретателей, которая привезла в Астану модель Bloodhound SSC.

Автомобиль сейчас готовится к своему первому заезду, который запланирован на 26 октября. А в 2018 году этот болид попытается установить скоростной рекорд, разогнавшись до 1609 километров в час на полигоне в Южной Африке.

Серия октябрьских заездов пройдет на взлетно-посадочной полосе Корнуельского аэропорта в Великобритании. Автомобиль разгонится до 300 км/ч. На Bloodhound SSC установлен реактивный двигатель EJ200, снятый с истребителя Eurofighter Typhoon, и его также собираются проверить, правда, машина будет буквально прикована цепями ко взлетной полосе.

«Этот автомобиль сложно назвать “зеленым”, он потребляет тонны горючего, он шумный и неэкономичный, на его создание ушло десять лет и 65 миллионов фунтов, так что же он делает на ЭКСПО? А я отвечу, но сначала попрошу вас и ваших читателей ответить на два моих вопроса», — сказал Джэз Сэнди.

Sputnik Казахстан исполняет просьбу Сэнди, как можно быстрее назвав инженера-изобретателя и футболиста.

«Готов поспорить, вы назвали Ньютона и Да Винчи? Поздравляем, 99% британцев ответили также, но когда жили эти изобретатели? А вот ответы по футболистам наверняка разнились, и все они — наши современники, верно?» — вопрошает Джэз.