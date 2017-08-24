В Ленинградской области появится завод по производству шампиньонов

Соглашение об этом подписали в четверг на 26-й международной выставке-ярмарке «Агрорусь» в Санкт-Петербурге правительство области и агрофирма «Выборжец», которая с 2000 года входит в число 300 лучших сельхозпредприятий страны, передает корреспондент ТАСС.

Проект с инвестициями 4 млрд рублей и мощностью 10 тыс. тонн в год предусматривает создание завода, включая собственный компостный цех для производства грунта, который пока не производится в России.

«Для нас сегодня новое направление — это производство грибов, производим шампиньоны и вешенки», — сказал журналистам губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

Он подчеркнул, что область производит 40% сельхозпродукции и продуктов питания всего Северо-Западного региона. Так, рынок Петербурга на 60% обеспечен областными огурцами, на 40% — помидорами. «В ближайшие годы мы удвоим производство овощей закрытого грунта», — отметил губернатор.

Ленинградская область производит около 10% всех шампиньонов России, сообщил, в свою очередь, заместитель председателя правительства области по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Сергей Яхнюк.

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«Выход завода на проектную мощность позволит региону занять половину всего грибного рынка России», — добавил он.