В Ленинградской области появится завод по производству шампиньонов

Соглашение об этом подписали в четверг на 26-й международной
«Для нас сегодня новое направление — это производство грибов, производим шампиньоны и вешенки», — сказал журналистам губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.
Он подчеркнул, что область производит 40% сельхозпродукции и продуктов питания всего
«Выход завода на проектную мощность позволит региону занять половину всего грибного рынка России», — добавил он.
Агрофирма «Выборжец», которая ведет свою историю с 1930-х годов, в наши дни первой в СЗФО освоила финскую технологию выращивания зеленных культур — растение поступает в продажу с корневой системой, что позволяет получать свежую зелень круглый год. а также с помощью технологий досвечивания выращивать овощи зимой. В 2013 году компания завершила строительство тепличного и энергетического комплексов нового поколения для выращивания овощей и зелени, а также ввела в эксплуатацию новый тепличный комплекс и энергоцентр.