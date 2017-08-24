Официальные данные: кто в Молдове получает самые большие зарплаты

Источник: Sputnik.md

В реальном выражении зарплаты увеличились 5,7%, сообщили в Национальном бюро статистики.

Бюджетники за отчетный период в среднем получили четыре тысячи 924,2 лея (275 долларов). В реальном секторе трудящимся насчитали по пять тысяч 924,7 лея (331 доллар).

Самый низкий показатель средней заработной платы оказался у работников агросектора, лесоводства и рыбоводства — 3 тысячи 307,2 лея (184,9 доллара), а самый высокий — у представителей инфокоммуникационного сектора — 12 тысяч 553,8 лея (702,03 доллара).

Работники сектора образования в среднем получают 4 тысячи 530,6 лея (253,3 доллара), сферы общепита — 3 тысячи 680,1 лея (205,7 доллара), а в сфере здравоохранения и соцзащиты — 5 тысяч 718,6 лея (319 долларов).