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19:19 (мск), источник: Sputnik.md

Официальные данные: кто в Молдове получает самые большие зарплаты

КИШИНЕВ, 24 авг — Sputnik. Средняя номинальная заработная плата в Молдове во втором квартале этого года составила пять тысяч 636,7 лея (315,21 доллара), увеличившись на 13,2% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.

Источник: Sputnik.md

В реальном выражении зарплаты увеличились 5,7%, сообщили в Национальном бюро статистики.

Бюджетники за отчетный период в среднем получили четыре тысячи 924,2 лея (275 долларов). В реальном секторе трудящимся насчитали по пять тысяч 924,7 лея (331 доллар).

Самый низкий показатель средней заработной платы оказался у работников агросектора, лесоводства и рыбоводства — 3 тысячи 307,2 лея (184,9 доллара), а самый высокий — у представителей инфокоммуникационного сектора — 12 тысяч 553,8 лея (702,03 доллара).

Работники сектора образования в среднем получают 4 тысячи 530,6 лея (253,3 доллара), сферы общепита — 3 тысячи 680,1 лея (205,7 доллара), а в сфере здравоохранения и соцзащиты — 5 тысяч 718,6 лея (319 долларов).

Работники финансового сектора и страхования в среднем получают 10 тысяч 503,2 лея (587,36 доллара), энергетики — 9 тысяч 981,9 лея (558,2 доллара), а в сфере профессиональной, научной и технической деятельности — 7 тысяч 448 леев (323,42 доллара).

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