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09:24 (мск), источник: ГТРК "Волгоград-ТРВ"

В Волгограде предприниматели обустраивают новые торговые места

В Волгограде продолжают наводить порядок в сфере нестационарной торговли. Повсеместно городские скверы, пешеходные зоны освобождают от стихийных рынков и нелегальной торговли.

Источник: ГТРК "Волгоград-ТРВ"

Вместо них появляются новые торговые павильоны в едином архитектурном стиле. Всего в настоящую схему расположения киосков, павильонов и торговых галерей включено более 1200 мест. Помимо этого предприниматели благоустраивают и прилегающие к их торговым объектам территории.

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