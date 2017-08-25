В Волгограде предприниматели обустраивают новые торговые места
В Волгограде продолжают наводить порядок в сфере нестационарной торговли. Повсеместно городские скверы, пешеходные зоны освобождают от стихийных рынков и нелегальной торговли.
В Волгограде продолжают наводить порядок в сфере нестационарной торговли. Повсеместно городские скверы, пешеходные зоны освобождают от стихийных рынков и нелегальной торговли.
Вместо них появляются новые торговые павильоны в едином архитектурном стиле. Всего в настоящую схему расположения киосков, павильонов и торговых галерей включено более 1200 мест. Помимо этого предприниматели благоустраивают и прилегающие к их торговым объектам территории.