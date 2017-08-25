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10:00 (мск), источник: "Российская газета"

«Ленфильм» откроет филиал в Калининграде

Уже этой осенью «Ленфильм» откроет в Калининграде собственное представительство. Причиной тому не только уникальные по красоте места, которыми обладает регион, но и то, что он один из немногих в России, практикующий рибейты — возврат части средств, затраченных на съемки.

По словам гендиректора петербургской киностудии Эдуарда Пичугина, сэкономить реально до 30 процентов бюджета картины, а для кино это более чем существенные цифры. Пока место, где именно разместится филиал «Ленфильма», только обсуждается. На выбор киностудии предоставили пять площадок в центре города, а вероятнее всего она займет помещения одного из телевизионных комплексов.

Очень много пространства и не потребуется: масштабных студий делать здесь не будут, а сосредоточат скорее всю техническую часть. К примеру, оборудование для операторов и монтажа.

«Те, кто решается снимать в Калининграде, сталкиваются с несколькими проблемами. Во-первых, это отсутствие второго состава и съемочной группы — специалистов там почти нет. А при сегодняшней стоимости билетов, понятно, что привезти туда всю команду достаточно непросто. Как непросто и отправить через границу необходимую для работы технику. Гораздо спокойнее, когда на месте есть филиал, который может эти ресурсы предоставить», — подчеркивает Пичугин.

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Но помогать представительство обещает не только этим. Например, филиал возьмет на себя все вопросы по согласованию съемок в тех местах, где это проблематично. Готовить специалистов второго состава будут тоже своими силами. Этим уже занимаются на базе Балтийского университета имени Иммануила Канта. К слову, те, кто проходит там подготовку, будут включены и в другие новые проекты «Ленфильма». Начиная с Дня российского кино, который празднуется 27 августа, запускается киноклуб — еженедельные встречи, посвященные дебютным работам. Петербургскую площадку соединят с Калининградом телемостом, а вместе участники смогут обсуждать фильмы молодых мастеров, которые в широком прокате практически не увидеть.

Помимо дебютов, внимание уделят мастер-классам о секретах профессии, показам классики и юбилейным фильмам (110 лет, кстати, в следующем году исполнится первой отечественной картине «Понизовая вольница», снятой в 1908 году).

Еще одна ниточка, соединяющая два города — фестиваль короткометражных фильмов «Короче», на днях завершившийся в Калининграде. Это событие «Ленфильм» тоже оставить в стороне не смог — в ближайшее время петербуржцев ждет «эхо фестиваля»: покажут лучшие представленные там киноленты. Не исключено, что это станет доброй традицией.

«Вообще Калининград — уникальное место для съемок. Там можно найти Европу, можно найти Средневековье и много чего еще — места сохранились. Талантливые ребята тоже есть. Но еще очень важно, что регион поддерживает киноиндустрию. На возмещение затрат там запланировано порядка 20 миллионов рублей в год. Все вместе это объясняет, почему хоть филиал еще не заработал в полную силу, мы уже получаем заявки на экспедиции туда», — подчеркивает глава «Ленфильма».

Что же касается ближайших планов «Ленфильма», то они, помимо работы над полноформатными лентами, тоже во многом посвящены дебютам. Так, сейчас киностудия готовится принимать в ноябре международный фестиваль «Начало». Откроет его отреставрированная копия легендарного фильма Сергея Эйзенштейна «Октябрь», а дальше слово передадут новичкам. Судить их работы будут кинорежиссер Игорь Масленников, фестивальный продюсер Сергей Новожилов, кинокритик Антон Долин, директор Мюнхенской киношколы Хайнер Штадлер и дважды лауреат Каннского кинофестиваля Юхо Куосманен.

Мнение

Алексей Герман, режиссер:

 — У киноклуба, который открывает «Ленфильм», мне кажется, большое будущее. В последнее время я вижу множество позитивных изменений, и одно из них — наш город серьезно «набрал» с точки зрения появления заинтересованных молодых людей. Как бы я мечтал, чтобы это все выглядело? Через два-три года у молодежи не будет возникать вопрос, куда пойти посмотреть редкую короткометражку, послушать интересную лекцию или даже джаз. Все это будет на «Ленфильме» и будет способно объединять людей.

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