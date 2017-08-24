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23:05 (мск), источник: РИА Новости

Туроператор Ted Travel прекращает работу на фоне эпидемии Коксаки в Турции

МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. Туроператор Ted Travel сообщает о прекращении деятельности в связи с сильным падением спроса на свой основной туристский продукт на фоне сложной эпидемиологической обстановки в Турции.

Источник: РИА Новости

Ранее Роспотребнадзор и Ростуризм на фоне распространения среди отдыхающих вируса Коксаки признали небезопасными для туристов условия в районе залива Анталья в Турции. По состоянию на 16 августа на горячую линию Роспотребнадзора поступило более 900 обращений.

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«В связи с невозможностью исполнять свои обязательства перед туристами и заказчиками по договорам реализации туристского продукта ООО “Терра” вынуждено объявить о прекращении своей деятельности. Прекращение деятельности связано с сильным падением спроса на туристский продукт по основному туристскому направлению деятельности компании, на фоне объявленной сложной эпидемиологической обстановки в Турции», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте Ted Travel (торговая марка компании ООО «Терра»).

В среду руководитель Ростуризма Олег Сафонов провел рабочую встречу с руководством туроператора Ted Travel. Она была посвящена решению проблемных вопросов, связанных с заселением в отели Турции клиентов этой туристической компании. Сигналом о необходимости принятия мер послужили обращения туристов, поступавшие на «горячую линию» Ростуризма, а также в адрес ассоциации «Турпомощь».

Коксаки — группа энтеровирусов, которые являются одной из причин развития менингита. Заражение вирусом, как правило, происходит через воду, загрязненные продукты и бытовые предметы, однако возможна и передача воздушно-капельным путем, в связи с чем во время вспышек заболевания в туристических местах не рекомендуется посещение, к примеру, общих бассейнов.

1 комментарийк этой статье
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Комментарии1
Комментарии
1
Сергей коряковский
хм, в городах Крыма где канализацию прям в море сливается вспышек кишечных не счесть, однако шума нет никакого чегойто, а тут 900 человек всего и паника...
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