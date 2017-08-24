Туроператор Ted Travel прекращает работу на фоне эпидемии Коксаки в Турции

Источник: РИА Новости

Ранее Роспотребнадзор и Ростуризм на фоне распространения среди отдыхающих вируса Коксаки признали небезопасными для туристов условия в районе залива Анталья в Турции. По состоянию на 16 августа на горячую линию Роспотребнадзора поступило более 900 обращений.

Видео Вирус Коксаки изменил планы российских отпускников

«В связи с невозможностью исполнять свои обязательства перед туристами и заказчиками по договорам реализации туристского продукта ООО “Терра” вынуждено объявить о прекращении своей деятельности. Прекращение деятельности связано с сильным падением спроса на туристский продукт по основному туристскому направлению деятельности компании, на фоне объявленной сложной эпидемиологической обстановки в Турции», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте Ted Travel (торговая марка компании ООО «Терра»).

В среду руководитель Ростуризма Олег Сафонов провел рабочую встречу с руководством туроператора Ted Travel. Она была посвящена решению проблемных вопросов, связанных с заселением в отели Турции клиентов этой туристической компании. Сигналом о необходимости принятия мер послужили обращения туристов, поступавшие на «горячую линию» Ростуризма, а также в адрес ассоциации «Турпомощь».