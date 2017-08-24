«Турпомощь» назвала число пострадавших от приостановки работы Ted Travel

Источник: РИА Новости

В четверг Ted Travel сообщил о прекращении деятельности в связи с сильным падением спроса на свой основной туристский продукт на фоне сложной эпидемиологической обстановки в Турции.

По словам Горина, Ростуризм получил заявление о том, что компания не может выполнить свои обязательства перед туристами.

«По предварительной информации, сейчас на курортах в Турции находятся 750 туристов туроператора и около 3 тысяч человек купили туры на ближайшие даты, окончательная цифра будет известна после анализа всех заявлений», — сказал Горин.

Он отметил, что туристам, которые сейчас находятся в Турции, будет оказана помощь в соответствии с законодательством, если она им необходима. «Помощь окажет ассоциация “Турпомощь”. Те же, которые теперь поехать не могут, должны написать заявление, здесь действует механизм финансовых гарантий, у туроператора гарантия 50 миллионов рублей», — сказал он.