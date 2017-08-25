Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Кандидат в канцлеры Германии сделал заявление по Крыму
СМИ предрекли слияние России и ЕС в «сверхдержаву»
Путин провел закрытую встречу с отцом своей крестницы
Развязка истории с миллионами Фриске: семье придется платить
Мелания Трамп вышла в свет в восхитительном летнем платье (фото)
Пока Трамп избавляется от соратников, СМИ выставляют его нацистом Трамп завершил свой отпуск и вернулся в Вашингтон на фоне ряда скандалов
Малахов вместе с Корчевниковым провел «Прямой эфир»: первые фото
Наставники «Голоса 6» рассказали о своем возвращении в шоу
Полчища комаров атаковали автомобиль рыбака (и захватили его)
«Урал» 8х8: фото секретного армейского танковоза
Сябитова показала откровенное фото в "вульгарной" позе - СМИ
«Летающий танк» РФ НАТО назвал «Лягушачьей лапкой»
Ирина Шейк проводит время с подругами в Москве
Какой маникюр сейчас в моде (фото)
"Ей дали смешную сумму": Галкин возмущён пенсией Пугачевой
СМИ узнали, за кого собралась замуж Волочкова
Московские новостройки подешевеют на 30%
Спрос на коттеджи рухнул в 10 раз
Фоторепортажи
10Землетрясение на юго-западе Китая
1070 годовщина независимости Индии
10:28 (мск), источник: РБК

В Москве раскрыли хакерский взлом карты «Тройка»

Останкинский районный суд завершил рассмотрение дела группы хакеров, которые обвиняются во взломе защиты карты «Тройка» и других проездных билетов. Это редкое киберпреступление стоило городу примерно 2 млн руб.

​В Останкинском районном суде Москвы 24 августа прошло итоговое судебное заседание по делу о создании организованной группой вредоносного софта для мошенничества с картой «Тройка» и другими транспортными картами Москвы и Московской области. На скамье подсудимых — Денис Казьмин, Юрий Путин и Павел Андрюшин, которым инкриминируют причинение имущественного ущерба (ст. 165 УК РФ) ГУП «Мосгортранс» и Центральной пригородной пассажирской компании (ЦППК).

Их суммарные потери, согласно обвинительному заключению, составили более 2 млн руб. Казьмина и Путина обвиняют также в неправомерном доступе к компьютерной информации (ст. 272 УК РФ) и создании и использовании вредоносных компьютерных программ (ст. 273 УК РФ).

Обвиняемые свою вину не признали, приговор будет вынесен 31 августа.

Проникновение в периметр

Представитель «Мосгортранса» Дмитрий Глухов сообщил РБК, что в 2016—2017 годах было возбуждено три уголовных дела о мошенничестве с транспортными картами, одно из которых в настоящее время и рассматривается в суде.

Контролеры ГУП “Мосгортранс” регулярно проводят проверку правильности оплаты проезда в наземном городском транспорте Москвы. При выявлении случаев использования нелегитимной билетной продукции полученные сведения направляются в правоохранительные органы для принятия процессуального решения.
Дмитрий Глухов
Представитель «Мосгортранса»

Представитель ЦППК от комментариев отказался

Читайте также
В московском метро в будущем могут запустить поезда на аккумуляторных батареях

Согласно материалам обвинения, хакеры осуществили доступ к локальной сети ЦППК с помощью заранее созданной и внедренной вредоносной программы. Она предназначалась для несанкционированного копирования информации ЦППК, нейтрализации средства защиты данных, находящихся в памяти плат турникетов на станции «Москва-3».

Так обвиняемые получили доступ к охраняемой законом информации, в том числе ключам шифрования, и произвели ее копирование, сообщил государственный обвинитель в ходе заседания. Для несанкционированного доступа использовался бэкдор (программа, с помощью которой злоумышленник может получить скрытый доступ к устройству), который якобы был заранее загружен на плату турникета.

В дальнейшем, утверждает обвинение, используя полученные данные, обвиняемые самостоятельно пополняли проездные билеты (в ходе следствия было изъято более 200 бесконтактных смарт-карт), которые затем продавали, а также использовали сами.

В частности, значительная часть билетов была сделана для проезда по Горьковскому и Ярославскому направлениям, где живут двое из обвиняемых.

«Кроме того, доказательством наличия у обвиняемых прямого умысла на совершение указанных преступлений является информация по проведению оперативно-разыскного мероприятия по прослушиванию телефонных переговоров, где зафиксированы неоднократные факты обсуждения абонента Казьмина с абонентами Путиным и Андрюшиным и неустановленными следствием лицами технических особенностей создания вредоносных программ, получения несанкционированного доступа к охраняемой законом информации, фактов реализации бесконтактных карт и распределения полученных преступным путем денежных средств», — заявил государственный обвинитель.

При этом один из адвокатов подсудимых указал, что в материалах уголовного дела отсутствует судебное решение о прослушивании телефонных переговоров.

Много не заработать

Эксперты отмечают, что мошенничество с транспортными картами — редкость, так как много на нем не заработать. «Принцип работы транспортных карт отличается от банковских, плюс к тому на них не хранятся значительные денежные средства. Пытаться похищать деньги с “Тройки” или других подобных карт технически сложно и дорого, и все это приводит к тому, что злоумышленникам выгоднее работать с банковскими картами», — говорит ведущий антивирусный эксперт «Лаборатории Касперского» Сергей Голованов.

Читайте также
В метро запустили поезд в честь 870-летия Москвы
Что касается подделок числа поездок и абонементов, то их защита — это прерогатива и ответственность производителей карт. Обычно в них как минимум используется шифрование — так что, учитывая затраты на взлом защиты и производство, это тоже не самый выгодный криминальный бизнес.
Сергей Голованов
Ведущий антивирусный эксперт «Лаборатории Касперского»

Согласно данным на сайте «Тройки», к настоящему времени карту приобрели 12,8 млн пассажиров.

Представитель НИИ молекулярной электроники Алексей Дианов говорит, что стандартный способ программно-аппаратной защиты информации, применяемый в транспортных приложениях, — использование уникального ключа, то есть генерируемой случайной последовательности чисел. «Ключ, определяющий права доступа к информации на чипе, хранится у оператора сервиса и применяется в оборудовании для авторизации доступа. Для изменения информации на чипе, например для увеличения количества поездок, необходимо каким-либо способом получить этот ключ — непосредственно от оператора или из самой системы», — говорит Дианов.

Он отмечает, что в картах «Тройка» используется чип Mifare. «Старые алгоритмы шифрования, которые до сих пор применяются иностранным производителем, были скомпрометированы еще в 2008 году», — сообщил Дианов. Тогда исследовательской группой голландского университета Radboud были опубликованы три статьи, касающиеся взлома карт Mifare Classic.

Читайте также
МЦК соединят с четырьмя железнодорожными направлениями до 2020 года
Манипуляции с транспортными картами не слишком доходны: средств на них хранится немного, злоумышленников выявляют быстро. Кроме того, шифрование данных на транспортных картах и применение защищенных каналов передачи данных все-таки затрудняют для мошенников доступ. В общем, мошеннические операции с картами делятся на два типа: атака на клиентскую часть, то есть саму транспортную карту, или на серверную часть предприятия.
Алексей Павлов
Аналитик центра мониторинга угроз информационной безопасности Solar JSOC

Заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Максим Ликсутов ранее сообщал РБК, что в конце 2018-го — начале 2019 года появится персонализированная карта «Тройка», когда будет обновлена IT-инфраструктура. «Мы очень хотим это сделать. Но у нас есть, к сожалению, проблема, что наша IT-платформа для всей билетной инфраструктуры очень старая. Мы тестировали неоднократно возможности дополнительных обращений в эту систему запросов, связанных с персонализацией. И пока понимаем, что нам надо сначала обновить и подготовить билетную IT-инфраструктуру», — пояснял Ликсутов.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
 Эксперт о планах США: простым россиянам пора увидеть очевидное
Путин провел закрытую встречу с отцом своей крестницы
МЧС сообщило о 16 погибших при падении автобуса в море на Кубани
Госдеп: сокращение дипмиссии «бьет по гражданам России»
Клиентов Ted Travel могут начать вывозить из Турции с пятницы
В Германии рассказали, почему Турция не сможет вступить в ЕС
Суд вынес приговор хабаровским живодерам
Медведев разрешил 19 вузам самим присуждать ученые степени
Главу Samsung приговорили к пяти годам тюрьмы
Спорт
Победитель боя века утонет в драгоценностях Состоялась финальная пресс-конференция в рамках серии официальных мероприятий в преддверии боксерского боя между Конором Макгрегором и Флойдом Мейвезером
Авто
Авто любительницы неправильной парковки закинули на крышу (фото) Женщина неоднократно бросала автомобиль в неположенном месте, за что и поплатилась
Hi-Tech
Mercedes-Maybach 6 Cabriolet: представлен роскошный сверхлегкий электрокар Представлен, возможно, самый крутой электрокар из ныне существующих. Разбираемся, чем поразили мир 6 метров роскоши от Mercedes-Benz
Кино
Умер актер Джей Томас Знаменитый американский комик скончался в США на 70-м году жизни
Недвижимость
Птиц обвинили в порче крыши «Зенит-Арены»
Раковина для ванной: 11 идей для любого интерьера
Как сносят дома в разных странах мира
Риелторам запретили взимать неустойку за расторжение договора
Леди
Егор Крид: «Приятно, когда хочется не только раздеть девушку, но и поговорить с ней» 23-летний музыкант, «резидент» Black Star и кумир миллионов дал интервью «Леди Mail.Ru»
Дети
Сергей Лазарев показал подросшего сына Певец предпочитает не афишировать свою личную жизнь, поэтому очень редкий кадр с трехлетним Никитой особенно порадовал поклонников.
Все о ремонте
Проект маленькой квартиры с изумрудной спальней
13 интересных идей для маленькой кухни
Самые красивые детские сады (фото)
Как создать спальню мечты: 10 советов
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь