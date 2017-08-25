Объекты ТЭК и ЖКХ в Хабаровском крае подготовлены к зиме на 70%

Как отметил зампред правительства края по вопросам ТЭК и ЖКХ Анатолий Литвинчук, в настоящее время коммунальные и энергетические предприятия готовы к новому отопительному сезону более чем на 70% от плана, сообщили ИА AmurMedia в пресс-службе губернатора и правительства Хабаровского края.

С начала года в регионе отремонтировано более 50% основного энергетического оборудования теплоэлектроисточников, 60,5% теплотрасс, 73% линий электропередачи, трансформаторных подстанций и электротехнического оборудования. На теплоэлектроцентралях края накоплено 720 тыс. тонн угля (57% от задания). Стабильно осуществляется поставка потребителям природного газа.

«Готовность жилищного фонда составляет 74%. Инженерная и коммунальная инфраструктура приведена в порядок на 70%. Работы выполняются своевременно, в рамках заданных нормативов. Продолжается завоз топлива в северные районы», — сообщил Анатолий Литвинчук.

В этом году в Хабаровском крае на подготовку жилищно-коммунального хозяйства к зиме из всех источников будет направлено 6 млрд рублей. Из них 3,2 млрд пойдет на ремонт коммунальных объектов, 1,2 млрд — жилфонда, 1,6 млрд — на покупку и доставку энергоресурсов в районы с ограниченными сроками навигации.

«Прошу обратить особое внимание на готовность котельных, на их обеспечение резервными источниками питания, — отметил Вячеслав Шпорт. — В каждом населенном пункте власти должны хорошо представлять, что делать, если случится ЧП. Тогда мы пройдем зимний период без сбоев. Это главная задача, которая стоит перед сферами ТЭК и ЖКХ в настоящее время».