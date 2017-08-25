33 опасных участка дорог отремонтируют в Новосибирской области
Больше тридцати опасных участков дорог в регионе — реконструируют к началу октября. Об этом сегодня заявил губернатор. Где в центре Новосибирска чаще всего происходят аварии?
Больше тридцати опасных участков дорог в регионе — реконструируют к началу октября. Об этом сегодня заявил губернатор. Где в центре Новосибирска чаще всего происходят аварии?
На асфальтовом покрытии Красного проспекта — ещё нет разметки. Участок длиной в несколько километров закончили ремонтировать — сегодня. Но водители — уже успели оценить старания дорожников.
Масштабный ремонт — часть программы «Безопасные и качественные дороги». Из федерального бюджета выделили миллиард рублей. Ещё столько же — из регионального. Особое внимание власти обратили на места, где чаще всего — происшествия. К примеру, пересечение Красного проспекта и Кропоткина и перекрёсток с улицей Гоголя.
Максим Шевченко, Корреспондент: «Один из главных объектов — в конце Красного проспекта. Рядом с началом улицы Аэропорт. Машины постоянно ездили в разные стороны, происходило много аварий. Но теперь эта проблема решена. Здесь построили островок безопасности, который все транспортные потоки разделил».
Владимир Городецкий, Губернатор Новосибирской области: «На сегодняшнем участке, где Сибавтобан — подрядная организация — работы уже на выходе. Думаю, числа
Всего в нашей области запланировали отремонтировать — 33 участка концентрации ДТП. Это почти сто километров дорог. Все работы планируют завершить до первого октября. Сегодня же глава региона оценил реконструкцию Михайловской набережной. Это — крупнейший проект по благоустройству в Новосибирске. Меняют всё и основательно, Асфальт, плитка, ливнёвки, освещение, скамейки. По проекту — зона преобразится до неузнаваемости. Работы еще много. У строителей будет напряженный график — заявил глава региона. .