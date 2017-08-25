Региональные власти помогут Иркутску подготовиться к отопительному сезону

На теплоисточнике предприятия, который обслуживает также жилой сектор и объекты соцкультбыта, до сих пор не приступили к подготовке к предстоящему отопительному периоду. Об этом 24 августа 2017 года сообщает пресс-служба регионального правительства.

По словам заместителя мэра, с июня котельная фактически выведена из строя: энергетики расторгли договор с эксплуатирующей организацией и прекратили подачу электроэнергии. После вмешательства прокуратуры и следственного комитета собственник вышел на переговоры с городом по вопросу передачи права на эксплуатацию теплоисточника муниципальному предприятию. В мэрию поступил проект договора, которым Иркутску предлагается взять котельную в аренду за 800 тыс. рублей в месяц.

Вопрос рассматривался на городской комиссии по чрезвычайным ситуациям, и собственник выдвинул новое предложение: заключить договор безвозмездного пользования, но всего на 1,5 месяца, а дальше — либо продать котельную за 27 млн рублей, либо сдать в аренду на тех же кабальных условиях. Еще одна проблема — установленный тариф для данной котельной является убыточным.

И.о. председателя правительства Иркутской области Руслан Болотов поручил министру жилищной политики, энергетики и транспорта Артуру Сулейменову оказать муниципалитету максимальное содействие, в том числе отработать вопрос с областной службой по тарифам.

«Давайте включим это в проект решений сегодняшнего заседания с тем, чтобы ускорить все необходимые мероприятия, которые позволят Иркутску нормально начать отопительный сезон и успешно его пройти. В понедельник предоставьте мне график работ по этому направлению. Безусловно, мы сделаем всё необходимое, чтобы снять проблему», — заверил Руслан Болотов.

На заседании был поднят вопрос о подготовке к зиме в микрорайоне Зелёный. Там котельная теплосети и жилой фонд находятся в собственности Министерства обороны России. На днях пришёл приказ передать это имущество муниципалитету. При этом подготовкой котельной в текущем году по-прежнему занимаются военные, а Иркутск готовится принять в отопительном сезоне 2017−2018 годов инженерные сети и жилой фонд. Уже проведена необходимая инвентаризация слабых мест. Город подготовил ходатайство в министерство жилищной политики, энергетики и транспорта о выделении необходимых для ремонта материалов из аварийно-технического запаса области.

«Вопрос с подготовкой к зиме в Зелёном тоже надо держать на контроле. Мы не можем ссылаться на межведомственные проблемы. В микрорайоне проживает достаточно большое количество людей, которые в зимний период должны получать качественную услугу», — подчеркнул Руслан Болотов.

О ходе подготовки к осенне-зимнему сезону в целом рассказал Артур Сулейменов. По оперативным данным по состоянию на 23 августа года к отопительному периоду 2017−2018 годов подготовлено: 28,5 млн м2 жилищного фонда (72%); 748 теплоисточников (74%); 3,1 тыс. км тепловых сетей (81%); 4,3 тыс. км водопроводных сетей (82%); 32,6 тыс. км эл. сетей из 43,9 тыс. км или 74%. Заменено ветхих сетей: 29,4 км тепловых (81%); 33,9 км водопроводных (78%); 222,2 км электрических сетей (78%).