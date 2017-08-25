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09:46 (мск), источник: ИА REGNUM

Мэру добавили почти две тысячи: новые зарплаты чиновников Казани

В Казани обнародовали новый размер денежного вознаграждения муниципальных чиновников — от мэра до аудитора контроль-счётной палаты. Соответствующее решение Казанской городской думы опубликовано в сборнике документов, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Рост ожидается в среднем на 4,9%. С 1 октября 2017 года ежемесячное вознаграждение мэра Казани Ильсура Метшина составит 40 705 рублей против 38,8 тыс. рублей, что было до этого. Его первый заместитель будет получать 27 668 рублей, остальные замы, секретарь городской думы и председатель контроль-счётной палаты (КСП) — 25 454 рубля. Денежное вознаграждение председателя избирательной комиссии города — 24 348 рублей, а заместителя председателя КСП и специалиста КСП — 24 348 рубля и 22 134 рубля соответственно.

Ещё одним решением городской думы были повышены должностные оклады муниципальных служащих. Например, оклад руководителя исполкома определяется контрактом, а у его первого зама составит 11 943 рубля. Глава администрации района исполкома Казани и префект с октября будут иметь оклад 11 090 рублей.

Ежемесячный оклад помощника главы города — 7 007 рублей, а помощника руководителя исполкома — 6 922 рубля. Меньше всех оклад у специалиста без категории — 2 699 рублей.

Напомним, 17 августа на внеочередном заседании депутаты Казани следом за республиканскими властями решили поднять должностные оклады муниципальным служащим. По данным Росстата, по итогам 2016 года в органах местного самоуправления Татарстана среднемесячная начисленная зарплата госслужащих составляла 31 472 рубля при средней по региону 30,4 тыс. рублей.

В 2016 году относительно 2015 года отмечалось снижение зарплат госслужащих в органах местного самоуправления республики — на 2%. В органах исполнительной власти Татарстана зарплата в 2016 году составляла 43 053 рубля (рост на 4%). У госслужащих в терорганах федеральных ведомств зарплата за прошлый год подросла сразу на 18,6% — до 37 529 рублей.

В комментариях казанским СМИ, депутаты, проголосовавшие за рост окладов госслужащим Казани, отмечали, что они не повышались семь лет и рост будет даже ниже инфляции 2016 года. Она составила 5,6%.

Примечательно, в пояснительных документах к бюджету Казани указано, что исполкому будет дано поручение «не принимать в 2017 — 2019 годах решений, приводящих к увеличению численности муниципальных служащих и работников учреждений и организаций бюджетной сферы, а также расходов на их содержание».

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