В Центральном округе Омска построят школу, детский сад и спортивный комплекс
К реализации проекта городские власти рассчитывают приступить уже в 2018 году.
К реализации проекта городские власти рассчитывают приступить уже в 2018 году.
На улице Стороженко в Центральном округе Омска в микрорайоне комплексной жилой застройки намечено строительство
Микрорайон возведен по программе переселения граждан из аварийного жилья и давно нуждается в подобном объекте. Старт реализации проекта намечен на 2018 год.
Ориентировочная стоимость, включающая строительство и оснащение комплекса всем необходимым, составляет порядка 500 миллионов рублей.
Напомним, в Омске по такому же проекту построены уже три объекта, расположенных на Левобережье.