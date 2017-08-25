В Центральном округе Омска построят школу, детский сад и спортивный комплекс

На улице Стороженко в Центральном округе Омска в микрорайоне комплексной жилой застройки намечено строительство образовательно-оздоровительного комплекса. Здесь должны появиться средняя школа на 550 мест, детский сад для 180 детей и физкультурный комплекс.

Микрорайон возведен по программе переселения граждан из аварийного жилья и давно нуждается в подобном объекте. Старт реализации проекта намечен на 2018 год.

Ориентировочная стоимость, включающая строительство и оснащение комплекса всем необходимым, составляет порядка 500 миллионов рублей.