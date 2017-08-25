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07:07 (мск), источник: Om1.ru

В Центральном округе Омска построят школу, детский сад и спортивный комплекс

К реализации проекта городские власти рассчитывают приступить уже в 2018 году.

На улице Стороженко в Центральном округе Омска в микрорайоне комплексной жилой застройки намечено строительство образовательно-оздоровительного комплекса. Здесь должны появиться средняя школа на 550 мест, детский сад для 180 детей и физкультурный комплекс.

Микрорайон возведен по программе переселения граждан из аварийного жилья и давно нуждается в подобном объекте. Старт реализации проекта намечен на 2018 год.

Ориентировочная стоимость, включающая строительство и оснащение комплекса всем необходимым, составляет порядка 500 миллионов рублей.

Напомним, в Омске по такому же проекту построены уже три объекта, расположенных на Левобережье.

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