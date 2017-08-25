В Омске отремонтировали всего 19 дворов из 186

В городе завершен ремонт 19 дворовых территорий. ООО «ГРИАР Холдинг» отремонтировало 11 дворов в Кировском округе, ООО «АРТ РемСтрой» — 4 двора в Ленинском округе, ООО «СибДОР» и ООО «СФ «Континент» сдали 4 двора в Советском округе. Работы ведутся еще на 114 объектах.

«Проект новый и очень масштабный. Поэтому вопросов у жителей возникает немало. Для того чтобы люди понимали, что и для чего делается налажена точечная разъяснительная работа, за каждым объектом закреплены квалифицированные специалисты, которые контролируют качество работ», — заявил исполняющий обязанности мэра Омска Сергей Фролов.