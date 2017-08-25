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07:26 (мск), источник: Kazinform

Экспортировать лошадей и кумыс планирует Казахстан

АСТАНА. КАЗИНФОРМ — Заместитель Премьер-Министра — министр сельского хозяйства РК Аскар Мырзахметов в ходе агропромышленного инвестиционного форума, проходящего в Астане, озвучил планы Казахстана по расширению экспортных каналов, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

Источник: Kazinform

По его словам, в настоящее время прорабатывается подписание соглашения с компаниями из Арабских эмиратов и Ирана на поставку чечевицы, ведутся переговоры с компаниями России, Израиля, Гонконга — на семена подсолнечника, твёрдой пшеницы, муки, нута, гороха, баранины.

«Планируется открыть доступ на китайский рынок говядины, свинины, молочной продукции, продукции птицеводства, живых животных, в том числе лошадей. Министерством сельского хозяйства совместно с Министерством иностранных дел ведутся переговоры с ветеринарными службами Израиля, Кувейта о возможности поставок казахстанской баранины, а также Малайзии, Японии, Южной Кореи, стран Европейского союза — по вопросу экспорта сухого кобыльего молока», — сказал он.

Выступая перед потенциальными инвесторами, А. Мырзахметов подчеркнул, что Казахстан по праву считается одним из лидеров стран СНГ по предоставлению благоприятных условий для осуществления инвестиционной деятельности.

«Инвестируя в Казахстан, у вас появляется возможность вхождения на огромный рынок Китая, России и ЕАЭС. Мы уже приступили к реализации целенаправленной экспортной политики. Для этого создан экспортный центр АПК, который работает над созданием новых и расширением действующих экспортных каналов, формирует крупные экспортные партии. В настоящее время уже пописан ряд соглашений с компаниями Китая на экспорт пшеницы, масличных культур, растительного масла», — добавил он.

В форуме принимают участие свыше 200 человек из 18 стран.

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