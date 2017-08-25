Экспортировать лошадей и кумыс планирует Казахстан

Источник: Kazinform

По его словам, в настоящее время прорабатывается подписание соглашения с компаниями из Арабских эмиратов и Ирана на поставку чечевицы, ведутся переговоры с компаниями России, Израиля, Гонконга — на семена подсолнечника, твёрдой пшеницы, муки, нута, гороха, баранины.

«Планируется открыть доступ на китайский рынок говядины, свинины, молочной продукции, продукции птицеводства, живых животных, в том числе лошадей. Министерством сельского хозяйства совместно с Министерством иностранных дел ведутся переговоры с ветеринарными службами Израиля, Кувейта о возможности поставок казахстанской баранины, а также Малайзии, Японии, Южной Кореи, стран Европейского союза — по вопросу экспорта сухого кобыльего молока», — сказал он.

Выступая перед потенциальными инвесторами, А. Мырзахметов подчеркнул, что Казахстан по праву считается одним из лидеров стран СНГ по предоставлению благоприятных условий для осуществления инвестиционной деятельности.

«Инвестируя в Казахстан, у вас появляется возможность вхождения на огромный рынок Китая, России и ЕАЭС. Мы уже приступили к реализации целенаправленной экспортной политики. Для этого создан экспортный центр АПК, который работает над созданием новых и расширением действующих экспортных каналов, формирует крупные экспортные партии. В настоящее время уже пописан ряд соглашений с компаниями Китая на экспорт пшеницы, масличных культур, растительного масла», — добавил он.