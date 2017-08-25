С дорог Омска вывезли 60 тысяч тонн пыли, мусора и грязи

Как сообщают в мэрии, специалисты проводят уборку проезжей части на автомагистралях, в том числе также на прибордюрном пространстве и обочинах. В администрации уточнили, что всего с начала весеннее-летнего сезона с улиц на специальные полигоны было вывезено более 60 800 тонн мусора, грязи и пыли.