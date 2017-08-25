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07:47 (мск), источник: Om1.ru

С дорог Омска вывезли 60 тысяч тонн пыли, мусора и грязи

А также 170 тысяч кубометров твердых бытовых отходов.

Улицы Омска продолжают очищать от пыли, необходимые работы в ежедневном режиме выполняют работники БУ «Управление дорожного хозяйства и благоустройства».

Как сообщают в мэрии, специалисты проводят уборку проезжей части на автомагистралях, в том числе также на прибордюрном пространстве и обочинах. В администрации уточнили, что всего с начала весеннее-летнего сезона с улиц на специальные полигоны было вывезено более 60 800 тонн мусора, грязи и пыли.

Специалисты учреждения также занимаются уборкой городской территории и расчищают несанкционированные свалки. По информации департамента городского хозяйства, дорожники вывезли более 170 тысяч кубометров твердых бытовых отходов.

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