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08:23 (мск), источник: ИА УралИнформБюро

Судьбу строительства у телебашни решит градсовет Екатеринбурга

Пообещал Куйвашев.

Источник: УралИнформБюро

Решение о судьбе недостроенной телебашни в столице Урала и строительства каких-либо объектов рядом с ней еще не принято. Об этом врио губернатора Свердловской области Евгений Куйвашев рассказал в прямом эфире на «Эхо Москвы-Екатеринбург» 24 августа.

«Размещение того или иного объекта (в районе телебашни — прим. ред.) будет рассматриваться как на градсовете городском, так и при губернаторе, — заявил глава региона. — Мы будем свидетелями, какие еще будут предложены проекты размещения на этом земельном участке».

К идее использовать телебашню как символ Екатеринбурга Куйвашев отнесся скептически. «На протяжении 30 лет в центре города, который будет принимать матчи Чемпионата мира по футболу-2018, города, который представляет страну в гонке за ЭКСПО-2025, стоит огромная недостроенная башня с ржавой арматурой, — посетовал он. — Никто серьезно не считает, что такой символ нужен городу».

По мнению врио губернатора, сегодня также нет возможности организовать на башне смотровую площадку или использовать для передачи телевизионного сигнала. С точки зрения инженерно-технического потенциала она исчерпала себя, а если никаких решений не принимать, этот объект может нанести городу серьезный урон, уверен Куйвашев.

Однако о сносе башни и строительстве на её месте какого-то другого объекта глава региона на сей раз не обмолвился ни словом. «Нам удалось “затащить” вопрос на стадию решения. Я считаю, что сегодня эту территорию необходимо вовлекать в городскую жизнь. Будет там спортивный, культурный или другой центр — это тоже хорошо», — считает руководитель Свердловской области.

Глава градсовета Екатеринбурга Михаил Вяткин положительно отнесся к идее вынести проекты застройки этого участка на обсуждение архитектурной общественности мегаполиса. «Но я думаю, что на градсовет вынесут не идею, что там строить, а разные варианты архитектурного облика ледового дворца. Посмотрим, что за проект будет», — поделился он в беседе с корреспондентом «Уралинформбюро». Вяткин также отметил, что всегда был против строительства хоккейной арены на этом участке.

Следует напомнить, что идею о сносе башни Евгений Куйвашев озвучил в июле 2017 года во время рабочего объезда объектов капремонта в центре Екатеринбурга. Незадолго до этого депутаты областного Закособрания одобрили передачу телевышки и земли под ней в качестве взноса в уставной капитал АО «Ледовая арена» для строительства на этом участке одноименного спортивного сооружения на 15 000 зрителей.

На тот момент акционерное общество еще не было юридически создано. Однако в середине августа прошло учредительное собрание акционеров «Ледовой арены». В уставном капитале предприятия 40% акций общей стоимостью 654,2 миллиона рублей принадлежит МУГИСО, 60% акций, оцениваемых в 981,3 миллиона рублей, владеет УГМК-Холдинг.

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