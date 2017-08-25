Grand Tower переходит в другие руки

Источник: РИА "Новости"

У владельцев ЗАО «Киевская площадь» Года Нисанова и Зараха Илиева появились партнеры по застройке участка № 15 в деловом центре «Москва-Сити», сообщили «Ъ» три консультанта на рынке недвижимости. Источник «Ъ», близкий к ОАО «Сити» (компания, управляющая территорий делового центра), слышал о намерениях основных собственников проекта привлечь к стройке финансовых партнеров.

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По словам одного из них, речь идет о СМП-банке Аркадия и Бориса Ротенбергов. Он утверждает, что видел запрос на предложения концепции застройки 15-го участка в «Москва-Сити» от СМП-банка в марте. В самом банке и в «Киевской площади» на запрос «Ъ» не ответили.

Права аренды и застройки 15-го участка в «Москва-Сити» в конце 2011 года у мэрии города за 7,22 млрд руб. купило ООО «Гранд-титул» Года Нисанова и Зараха Илиева. Принадлежащее бизнесменам ЗАО «Киевская площадь» занимает первое место в рейтинге рантье по версии Forbes в 2017 году, с выручкой от аренды $1,27 млрд.

Среди крупнейших активов партнеров — гостиница «Украина», торговый центр «Европейский», мебельный центр «Гранд».

На участке в «Москва-Сити» одобрено строительство многофункционального комплекса (МФК) Grand Tower общей площадью 315 тыс. кв. м, из них 112 тыс. кв. м займут офисы, 53,4 тыс. кв. м — апартаменты, а также парковка и объекты инфраструктуры. Стройка должна быть закончена в 2018 году.



По словам источника «Ъ», знакомого с ситуацией вокруг застройки участка № 15, в начале лета была информация, что инвестором проекта становится СМП-банк, который и должен кредитовать его, а структура Года Нисанова и Зараха Илиева будет генподрядчиком.

В обмен бизнесмены получат готовые площади, соразмерные сумме вознаграждения за выполненные подрядные работы, уточняет собеседник «Ъ».

Он не знает, актуальна ли эта конструкция сейчас, но подтверждает интерес господ Ротенбергов к проекту в «Москва-Сити». По такому сценарию структуры Аркадия Ротенберга стали владельцами девелоперского проекта «Парк легенд», реализуемого на части бывшей территории ЗИЛа на юге Москвы. Предыдущий инвестор проекта группа ТЭН остается подрядчиком. Еще до сделки именно СМП-банк выдавал ипотеку для покупателей жилья в «Парке легенд».



У владельцев «Киевской площади» давние связи с Аркадием Ротенбергом. В начале года газета РБК сообщала, что он стал владельцем океанариума на ВДНХ, строительством которого занимались Год Нисанов и Зарах Илиев (стороны эту информацию не подтверждали).



По оценкам директора департамента финансовых рынков и инвестиций Knight Frank Алана Балоева, объем вложений в строительство в Grand Tower может составить 25−27 млрд руб.

Стоимость услуг генподрядчика в классической девелоперской схеме варьируется в пределах 15−20%, говорит гендиректор «Гилберт инвест» Андрей Феськов. Следуя таким расчетам, выручку структуры «Киевской площади» от участия в проекте на 15-м участке можно оценить в сумму от 3,75 млрд до 5,4 млрд руб. без учета оплаты услуг генподрядчика помещениями в готовом проекте.



Офисные площади в «Москва-Сити» заполняются медленно, но остаются перспективной инвестицией, считают консультанты. Руководитель отдела исследований компании JLL Олеся Дзюба говорит, что по сравнению с пиковыми показателями прошлого года уровень вакансии в офисах делового центра в конце первого полугодия 2017 года упал в два раза, до 16,6%.