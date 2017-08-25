Третью продольную в Волгограде отремонтировали на 90%
Обновление Третьей продольной магистрали в Волгограде готово на 90%, подрядной организации осталось отремонтировать 20 000 квадратных метров покрытия на трудоемких участках.
Обновление Третьей продольной магистрали в Волгограде готово на 90%, подрядной организации осталось отремонтировать 20 000 квадратных метров покрытия на трудоемких участках.
Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в мэрии, дорожникам необходимо привести в порядок разделительную полосу, путепроводы и съезды. На данный момент асфальтирование первой выполнено на треть. Нанесена временная разметка для обеспечения безопасности автомобилистов. На следующей неделе стартует установка ограждений. «Потребуется время и на переустройство колодцев на разделительной полосе. Бригады работают на объекте круглосуточно», — подчеркнули в городской администрации.
Добавим, что ночью специалисты начали фрезировать съезды и мосты. Им предстоит привести в порядок 20 000 квадратных метров покрытия на примыканиях и трудоемких участках. В первую очередь обновляются ключевые магистрали и развязки, мосты и эстакады.