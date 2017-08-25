Маршрутчики рассказали, сколько они хотят получать с каждого пассажира
Мечты кишиневских маршрутчиков: транспортники хотят увеличить тариф хотя бы до 5 леев, чтобы в будущем он дорос до 10 леев.
Мечты кишиневских маршрутчиков: транспортники хотят увеличить тариф хотя бы до 5 леев, чтобы в будущем он дорос до 10 леев.
КИШИНЕВ, 25 авг — Sputnik. Реальный тариф на проезд в кишиневских маршрутках должен составлять 10 леев. Так считают этого вида транспорта. Впрочем, как заявил Sputnik председатель Ассоциации частных перевозчиков Ион Мэмэлигэ, к таким расценкам необходимо переходить постепенно, а пока было бы разумно повысить тариф на проезд в маршрутках до пяти леев вслед за возможным увеличением стоимости проезда в автобусах и троллейбусах.
Ранее управление транспорта и дорожного сообщения мэрии Кишинева предложило повысить тариф на проезд в троллейбусах до трех леев, а в автобусах до четырех леев. Кроме того, предлагается, чтобы проезд в автобусе после 21.00 или 22.00 будет стоить пять леев.
Кишиневские маршрутчики неоднократно обращались в мэрию с требованием повысить тариф на проезд. Транспортники проводили забастовки, но столичная администрация под давлением недовольных горожан осталась непреклонной и отказалась от пересмотра тарифа.
«Транспортники еще пять лет назад обратились в мэрию с просьбой увеличить тариф. До сих пор ждем ответа и надеемся, что он последует», — сказал Мэмлигэ.
Десять леев — реальный тариф
Как рассказал председатель Ассоциации частных перевозчиков, «каждый транспортник делает подсчеты и выдвигает их департаменту, который обобщает эту информацию и передает ее мунсовету с требованием увеличить тариф на определенную сумму».
«Подсчеты разные и если все это учесть, то реальный тариф должен быть в районе 10 леев. Конечно, никто не ожидает, что такой тариф будет принят», — отметил Мэмэлигэ.
По его словам,
По его словам, «будет разумно, если мэрия утвердит тариф в три лея для троллейбусов, в четыре лея — для автобусов и в пять леев — для микроавтобусов».
«Нельзя же сразу повысить тариф с трех леев до десяти. Нужно его ежегодно пересматривать и постепенно переходить к 10 леям. Это нормальный подход в рыночных отношениях», — подчеркнул Мэмэлигэ.
Маршрутка — это не шутка…
Маршрутчики бьют тревогу: их отрасли грозит исчезновение, если тариф на проезд не будет повышен.
«Столичная администрация должна быть заинтересована в том, чтобы город был обеспечен транспортом. Если не пересмотреть тариф сейчас, то мне сложно говорить, что произойдет в течение года. Уже исчезли некоторые маршруты, машины в таком состоянии, что просто невозможно обеспечивать безопасность пассажиров», — сказал Мэмэлигэ.
По его словам, это не прихоть транспортников, а абсолютная необходимость, в которой маршрутчики нуждаются уже пять лет.
Вопрос повышения тарифа на проезд очень болезненный. Горожане возмущены повальным ростом цен и тарифов, ведь доходы населения остаются на прежнем уровне.