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08:29 (мск), источник: Sputnik.md

Маршрутчики рассказали, сколько они хотят получать с каждого пассажира

Мечты кишиневских маршрутчиков: транспортники хотят увеличить тариф хотя бы до 5 леев, чтобы в будущем он дорос до 10 леев.

Источник: Sputnik.md

КИШИНЕВ, 25 авг — Sputnik. Реальный тариф на проезд в кишиневских маршрутках должен составлять 10 леев. Так считают этого вида транспорта. Впрочем, как заявил Sputnik председатель Ассоциации частных перевозчиков Ион Мэмэлигэ, к таким расценкам необходимо переходить постепенно, а пока было бы разумно повысить тариф на проезд в маршрутках до пяти леев вслед за возможным увеличением стоимости проезда в автобусах и троллейбусах.

Ранее управление транспорта и дорожного сообщения мэрии Кишинева предложило повысить тариф на проезд в троллейбусах до трех леев, а в автобусах до четырех леев. Кроме того, предлагается, чтобы проезд в автобусе после 21.00 или 22.00 будет стоить пять леев.

Кишиневские маршрутчики неоднократно обращались в мэрию с требованием повысить тариф на проезд. Транспортники проводили забастовки, но столичная администрация под давлением недовольных горожан осталась непреклонной и отказалась от пересмотра тарифа.

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«Транспортники еще пять лет назад обратились в мэрию с просьбой увеличить тариф. До сих пор ждем ответа и надеемся, что он последует», — сказал Мэмлигэ.

Десять леев — реальный тариф

Как рассказал председатель Ассоциации частных перевозчиков, «каждый транспортник делает подсчеты и выдвигает их департаменту, который обобщает эту информацию и передает ее мунсовету с требованием увеличить тариф на определенную сумму».

«Подсчеты разные и если все это учесть, то реальный тариф должен быть в районе 10 леев. Конечно, никто не ожидает, что такой тариф будет принят», — отметил Мэмэлигэ.

По его словам, из-за того, что тариф не пересматривался в течение 11 лет, сейчас его нужно фактически удвоить. «Если бы тариф регулярно пересматривали с учетом всех изменений на рынке, то тогда очередное повышение не было неожиданностью для населения», — сказал собеседник.

По его словам, «будет разумно, если мэрия утвердит тариф в три лея для троллейбусов, в четыре лея — для автобусов и в пять леев — для микроавтобусов».

«Нельзя же сразу повысить тариф с трех леев до десяти. Нужно его ежегодно пересматривать и постепенно переходить к 10 леям. Это нормальный подход в рыночных отношениях», — подчеркнул Мэмэлигэ.

Маршрутка — это не шутка…

Маршрутчики бьют тревогу: их отрасли грозит исчезновение, если тариф на проезд не будет повышен.

«Столичная администрация должна быть заинтересована в том, чтобы город был обеспечен транспортом. Если не пересмотреть тариф сейчас, то мне сложно говорить, что произойдет в течение года. Уже исчезли некоторые маршруты, машины в таком состоянии, что просто невозможно обеспечивать безопасность пассажиров», — сказал Мэмэлигэ.

По его словам, это не прихоть транспортников, а абсолютная необходимость, в которой маршрутчики нуждаются уже пять лет.

Вопрос повышения тарифа на проезд очень болезненный. Горожане возмущены повальным ростом цен и тарифов, ведь доходы населения остаются на прежнем уровне.

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