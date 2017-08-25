Нефть подорожала на фоне приближения к США урагана Харви

Источник: AP 2017

Цена октябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:00 по московскому времени увеличилась на 40 центов (0,77%) — до $52,44 за баррель.

Нефть WTI с поставкой в октябре на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) поднялась на $0,33 (0,70%) — до $47,76 за баррель.

В четверг Brent подешевела на $0,53 (1%), до $52,04 за баррель, WTI — на $0,98 (2%), до $47,43 за баррель, минимума за неделю.

Ураган Харви, как ожидается, достигнет категории 3 (50−58 м/с), когда дойдет до побережья Техаса — в ночь на субботу или в субботу утром по местному времени. Этот нефтедобывающий штат не видел ураганов с 2008 года, а Харви может оказаться самым разрушительным для Техаса с 1999 года, и аналитики опасаются ослабления спроса на нефть из-за его последствий. Кроме того, возможны перебои в морских поставках нефти на техасские НПЗ и снижение экспорта нефтепродуктов в Мексику.

К утру в пятницу скорость ветра превысила 85 миль в час (38 м/с).