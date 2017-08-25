Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Украинская журналистка отказалась загорать рядом с россиянками
СМИ предрекли слияние России и ЕС в «сверхдержаву»
Советник Путина высказался об эмоциональном заявлении Михалкова
Суд идет: новый этап в деле Караченцова
39-летняя жена Клуни вышла в свет в прозрачном платье (фото)
Пока Трамп избавляется от соратников, СМИ выставляют его нацистом Трамп завершил свой отпуск и вернулся в Вашингтон на фоне ряда скандалов
Малахов вместе с Корчевниковым провел «Прямой эфир»: первые фото
Наставники «Голоса 6» рассказали о своем возвращении в шоу
Полчища комаров атаковали автомобиль рыбака (и захватили его)
«Урал» 8х8: фото секретного армейского танковоза
СМИ: призывы прорвать границу назвали неуважением к Украине
Дюймовочка: Толкалина показала тело в бикини
64-летняя жена Макрона появилась на публике в экстремальном мини
39-летняя жена Клуни вышла в свет в прозрачном платье (фото)
"Ей дали смешную сумму": Галкин возмущён пенсией Пугачевой
СМИ узнали, за кого собралась замуж Волочкова
Московские новостройки подешевеют на 30%
Спрос на коттеджи рухнул в 10 раз
Фоторепортажи
11Крупный пожар в Ростове-на-Дону
12Растущее напряжение вокруг КНДР
08:34 (мск), источник: Интерфакс

Нефть подорожала на фоне приближения к США урагана Харви

Москва. 25 августа. INTERFAX.RU — Нефть дорожает в ходе азиатских торгов в пятницу, инвесторы с опасением следят за ураганом Харви, приближающимся к берегам США.

ЦБ: $ 59.1397   +0.01 € 69.7434   +0.18 ММВБ: $ 59.1300   +0.07 € 69.7825   +0.05
Источник: AP 2017

Цена октябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:00 по московскому времени увеличилась на 40 центов (0,77%) — до $52,44 за баррель.

Нефть WTI с поставкой в октябре на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) поднялась на $0,33 (0,70%) — до $47,76 за баррель.

В четверг Brent подешевела на $0,53 (1%), до $52,04 за баррель, WTI — на $0,98 (2%), до $47,43 за баррель, минимума за неделю.

Во время загрузки произошла ошибка.

Ураган Харви, как ожидается, достигнет категории 3 (50−58 м/с), когда дойдет до побережья Техаса — в ночь на субботу или в субботу утром по местному времени. Этот нефтедобывающий штат не видел ураганов с 2008 года, а Харви может оказаться самым разрушительным для Техаса с 1999 года, и аналитики опасаются ослабления спроса на нефть из-за его последствий. Кроме того, возможны перебои в морских поставках нефти на техасские НПЗ и снижение экспорта нефтепродуктов в Мексику.

К утру в пятницу скорость ветра превысила 85 миль в час (38 м/с).

Во время загрузки произошла ошибка.

Многие нефтедобывающие компании, включая Royal Dutch Shell и Anadarko Petroleum, эвакуировали персонал с нефтяных платформ в Мексиканском заливе.

2 комментарияк этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии2
Комментарии
2
Дмитрий Николаевич Федунов
Хозяйственная деятельность англосаксов грозит экологической катастрофой. Впрочем - им самим.
ОтветитьСсылкаПожаловаться
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Читать все
2
Комментировать
Госдеп: сокращение дипмиссии «бьет по гражданам России»
В Германии рассказали, почему Турция не сможет вступить в ЕС
Белый дом возмутила критика в адрес Трампа со стороны сенатора
Саакашвили не сообщили о лишении его гражданства Украины
Туроператор Ted Travel прекращает работу на фоне эпидемии
Правительство разрешило 19 вузам самим присуждать ученые степени
Спорт
ЦСКА подарен шанс, «Спартаку» — веселье О соперниках наших клубов на групповом этапе Лиги чемпионов
Авто
Авто любительницы неправильной парковки закинули на крышу (фото) Женщина неоднократно бросала автомобиль в неположенном месте, за что и поплатилась
Hi-Tech
Mercedes-Maybach 6 Cabriolet: представлен роскошный сверхлегкий электрокар Представлен, возможно, самый крутой электрокар из ныне существующих. Разбираемся, чем поразили мир 6 метров роскоши от Mercedes-Benz
Кино
Малахов вместе с Корчевниковым провел «Прямой эфир»: первые фото Звездные гости показали подписчикам фото из студии, где проходила запись ток-шоу с участием как старого, так и нового ведущих
Недвижимость
Птиц обвинили в порче крыши «Зенит-Арены»
Раковина для ванной: 11 идей для любого интерьера
Как сносят дома в разных странах мира
Риелторам запретили взимать неустойку за расторжение договора
Леди
Как носить вещи с широкими плечами и не походить на шкаф Они непросты в обращении, зато очень эффектны
Дети
Сергей Лазарев показал подросшего сына Певец предпочитает не афишировать свою личную жизнь, поэтому очень редкий кадр с трехлетним Никитой особенно порадовал поклонников.
Все о ремонте
Как обустроить пространство под лестницей
Необычная квартира сразу с двумя гостиными
5 способов испортить интерьер маленькой квартиры
Проект маленькой квартиры с изумрудной спальней
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь