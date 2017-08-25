Нефть подорожала на фоне приближения к США урагана Харви
Москва. 25 августа. INTERFAX.RU — Нефть дорожает в ходе азиатских торгов в пятницу, инвесторы с опасением следят за ураганом Харви, приближающимся к берегам США.
Москва. 25 августа. INTERFAX.RU — Нефть дорожает в ходе азиатских торгов в пятницу, инвесторы с опасением следят за ураганом Харви, приближающимся к берегам США.
Цена октябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:00 по московскому времени увеличилась на 40 центов (0,77%) — до $52,44 за баррель.
Нефть WTI с поставкой в октябре на электронных торгах
В четверг Brent подешевела на $0,53 (1%), до $52,04 за баррель, WTI — на $0,98 (2%), до $47,43 за баррель, минимума за неделю.
Ураган Харви, как ожидается, достигнет категории 3 (50−58 м/с), когда дойдет до побережья Техаса — в ночь на субботу или в субботу утром по местному времени. Этот нефтедобывающий штат не видел ураганов с 2008 года, а Харви может оказаться самым разрушительным для Техаса с 1999 года, и аналитики опасаются ослабления спроса на нефть
К утру в пятницу скорость ветра превысила 85 миль в час (38 м/с).
Многие нефтедобывающие компании, включая Royal Dutch Shell и Anadarko Petroleum, эвакуировали персонал с нефтяных платформ в Мексиканском заливе.