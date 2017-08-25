Комплекс придорожного сервиса, построенного на «ДВ-гектаре» посетил Вячеслав Шпорт

Хабаровск, 25 августа, AmurMedia.

В селе Отрадное Вяземского района губернатор Хабаровского края Вячеслав Шпорт посетил комплекс придорожного сервиса, построенный в рамках реализации федерального проекта о «дальневосточном гектаре». Кафе откроет свои двери для посетителей уже в начале следующей недели. Предприниматель Владимир Хлапов поделился с главой региона дальнейшими перспективными планами по освоению земельного участка, сообщили ИА AmurMedia в пресс-службе губернатора и правительства Хабаровского края.

Идея с придорожным сервисом родилась сразу, когда житель Хабаровского края решил взять надел в рамках федеральной программы о «дальневосточном гектаре». Выбранный участок возле федеральной трассы М-60 он без труда оформил с первого раза и приступил к освоению земли. В мае предприниматель получил разрешение на строительство, в июле — на ввод в эксплуатацию. Владимир Хлапов стал первым в крае, кто оформил право собственности на капитальную постройку на «дальневосточном гектаре».

Сейчас кафе под названием «До полного…», хоть и не большое, рассчитано на полный цикл приготовления. Вблизи планируется строительство летней веранды. Также дизайнерским проектом предусмотрены два теплых туалета. По словам предпринимателя, в своем бизнесе он сделал ставку на качество и комфорт. Кроме того, он обеспечил работой 12 местных жителей.

В рамках дальнейшей реализации идеи по придорожному сервису предприниматель планирует построить кемпинг с гостиницей и зоной отдыха вокруг близлежащего озера, а также организовать комплекс услуг автосервиса.

В районной администрации включили его инвестиционный проект в программу поддержки малого и среднего бизнеса, в рамках которой он может претендовать на возмещение до 70% понесенных затрат.

Кроме того, в настоящее время Владимир Хлапов оформил еще четыре «дальневосточных гектара» на свою семью для строительства базы отдыха возле реки Кузинка.

«Сегодня мы видим, что федеральный закон о “дальневосточном гектаре” динамично реализуется в крае. Много инициативных граждан серьезно подходят к делу: берут землю, активно осваивают ее, разрабатывая новые интересные проекты. Мы готовы помогать им в их начинаниях. В настоящее время в регионе действует порядка 30 различных мер поддержки обладателей бесплатных наделов» Вячеслав Шпорт губернатор

Активно жители края осваивают программу льготного кредитования. Также в рамках проекта региональные власти выдают гранты на развитие крестьянско-фермерских хозяйств, кооперативов, предоставляют субсидии на приобретение теплиц и покупку сельхозтехники, оказывают финансовую помощь молодым семьям на улучшение жилищных условий, строительство жилья на условиях ипотеки с привлечением средств краевого бюджета.

Всего на сегодняшний день на территории края оформлено 6530 договоров безвозмездного пользования «дальневосточным гектаром». Больше всего граждане интересуются землями района им. Лазо, Хабаровского, Советско-Гаванского, Бикинского и Вяземского районов. В основном люди берут гектар на строительство жилья, сельское хозяйство, пчеловодство и ведение бизнеса.