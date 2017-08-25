Комплекс придорожного сервиса, построенного на «ДВ-гектаре» посетил Вячеслав Шпорт
Для посетителей он откроется уже на следующей неделе.
Для посетителей он откроется уже на следующей неделе.
Хабаровск, 25 августа, AmurMedia.
В селе Отрадное Вяземского района губернатор Хабаровского края Вячеслав Шпорт посетил комплекс придорожного сервиса, построенный в рамках реализации федерального проекта о «дальневосточном гектаре». Кафе откроет свои двери для посетителей уже в начале следующей недели. Предприниматель Владимир Хлапов поделился с главой региона дальнейшими перспективными планами по освоению земельного участка, сообщили ИА AmurMedia в
Идея с придорожным сервисом родилась сразу, когда житель Хабаровского края решил взять надел в рамках федеральной программы о «дальневосточном гектаре». Выбранный участок возле федеральной трассы М-60 он без труда оформил с первого раза и приступил к освоению земли. В мае предприниматель получил разрешение на строительство, в июле — на ввод в эксплуатацию. Владимир Хлапов стал первым в крае, кто оформил право собственности на капитальную постройку на «дальневосточном гектаре».
Сейчас кафе под названием «До полного…», хоть и не большое, рассчитано на полный цикл приготовления. Вблизи планируется строительство летней веранды. Также дизайнерским проектом предусмотрены два теплых туалета. По словам предпринимателя, в своем бизнесе он сделал ставку на качество и комфорт. Кроме того, он обеспечил работой 12 местных жителей.
В районной администрации включили его инвестиционный проект в программу поддержки малого и среднего бизнеса, в рамках которой он может претендовать на возмещение до 70% понесенных затрат.
Кроме того, в настоящее время Владимир Хлапов оформил еще четыре «дальневосточных гектара» на свою семью для строительства базы отдыха возле реки Кузинка.
«Сегодня мы видим, что федеральный закон о “дальневосточном гектаре” динамично реализуется в крае. Много инициативных граждан серьезно подходят к делу: берут землю, активно осваивают ее, разрабатывая новые интересные проекты. Мы готовы помогать им в их начинаниях. В настоящее время в регионе действует порядка 30 различных мер поддержки обладателей бесплатных наделов»
Активно жители края осваивают программу льготного кредитования. Также в рамках проекта региональные власти выдают гранты на развитие
Всего на сегодняшний день на территории края оформлено 6530 договоров безвозмездного пользования «дальневосточным гектаром». Больше всего граждане интересуются землями района им. Лазо, Хабаровского,
Напомним, закон о «дальневосточном гектаре» Президент РФ Владимир Путин подписал в мае прошлого года. Инициатива была выдвинута для ускорения развития Дальнего Востока и поддержки демографии федерального округа. Реализация закона продлится до 2035 года.