Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Кандидат в канцлеры Германии сделал заявление по Крыму
СМИ предрекли слияние России и ЕС в «сверхдержаву»
Путин провел закрытую встречу с отцом своей крестницы
Развязка истории с миллионами Фриске: семье придется платить
Мелания Трамп вышла в свет в восхитительном летнем платье (фото)
147 моих свиданий: как я искала себе пару и что из этого вышлоРадмила Хакова решила сходить на 147 свиданий, чтобы найти своего человека
Малахов вместе с Корчевниковым провел «Прямой эфир»: первые фото
Наставники «Голоса 6» рассказали о своем возвращении в шоу
Круче «крузака»: тест «Тойоты» за 35 (и даже больше) миллионов
F.A.Q. по выбору Skoda Kodiaq
Сябитова показала откровенное фото в "вульгарной" позе - СМИ
«Летающий танк» РФ НАТО назвал «Лягушачьей лапкой»
64-летняя жена Макрона появилась на публике в экстремальном мини
39-летняя жена Клуни вышла в свет в прозрачном платье (фото)
"Ей дали смешную сумму": Галкин возмущён пенсией Пугачевой
СМИ узнали, за кого собралась замуж Волочкова
Москвичи массово снимают квартиры с продажи
За неучтенные дома назначат двойной налог
Фоторепортажи
11Солнечное затмение над США
10Землетрясение на юго-западе Китая
08:58 (мск), источник: АиФ Омск

В центре Омска начнут ремонтировать дороги

Работы будут проводиться ночью.

13 дорог отремонтируют в центре Омска. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Работы начнутся сегодня и будут проводиться в ночное время. Подрядчик отфрезерует дорожное открытие на 13 дорогах.

Ремонт дорог проводится перед закрытием на капитальный ремонт Юбилейного моста. Работы выполняет ООО «ГРИАР Холдинг», победившее в аукционе.

Сначала специалисты займутся фрезерованием дорожного полотна, а после уложат в два слоя новый асфальт. Для того, чтобы работы проходили беспрепятственно, омичей просят не парковать автомобили в местах проведения ремонта.

Дороги должны привести в порядок к 15 сентября. Ремонту подлежать следующие участки:

  • дорога по улице Гусарова (на участке от улицы Гагарина до улицы Фрунзе);
  • дорога по улице 5-й Армии (на участке от улицы Чернышевского до улицы Госпитальной);
  • дорога по улице Красногвардейской (на участках от улицы Герцена до улицы Орджоникидзе и от улицы Певцова до набережной Тухачевского);
  • дорога по Газетному переулку (на участке от улицы Сенной до улицы Карла Либкнехта);
  • дорога по Больничному переулку (на участке от улицы Краснофлотской до улицы Гусарова);
  • дорога по улице Тюменской (на участке от улицы Краснофлотской до Фрунзенского моста);
  • дорога по улице Краснофлотской (на участке от улицы Сенной до Больничного переулка);
  • дорога по улице Чехова (на участке от улицы Сенной до улицы Щербанева);
  • дорога и тротуар по улице Карла Либкнехта (на участке от улицы Партизанской до улицы Краснофлотской);
  • дорога по улице Сенной (на участке от улицы Краснофлотской до здания № 22 по улице Сенной);
  • дорога по улице Щербанева, (на участках от улицы Ленина до Комсомольского моста и от здания № 20 по улице Щербанева до улицы Чехова);
  • дорога по улице Бударина (на участке от улицы Щербанева до улицы Карла Либкнехта);
  • тротуар по улице 5-й Северной (на участке от улицы Герцена до улицы Красный Пахарь).
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
Красноярские врачи спасли младенца от смерти, охладив ему мозг
При падении автобуса в море на Кубани погибли 13 человек
Госдеп: сокращение дипмиссии «бьет по гражданам России»
Клиентов Ted Travel могут начать вывозить из Турции с пятницы
В Германии рассказали, почему Турция не сможет вступить в ЕС
Хабаровские живодеры получили реальные сроки
Медведев разрешил 19 вузам самим присуждать ученые степени
Главу Samsung приговорили к пяти годам тюрьмы
Спорт
Победитель боя века утонет в драгоценностях Состоялась финальная пресс-конференция в рамках серии официальных мероприятий в преддверии боксерского боя между Конором Макгрегором и Флойдом Мейвезером
Авто
Авто любительницы неправильной парковки закинули на крышу (фото) Женщина неоднократно бросала автомобиль в неположенном месте, за что и поплатилась
Hi-Tech
Mercedes-Maybach 6 Cabriolet: представлен роскошный сверхлегкий электрокар Представлен, возможно, самый крутой электрокар из ныне существующих. Разбираемся, чем поразили мир 6 метров роскоши от Mercedes-Benz
Кино
Малахов вместе с Корчевниковым провел «Прямой эфир»: первые фото Звездные гости показали подписчикам фото из студии, где проходила запись ток-шоу с участием как старого, так и нового ведущих
Недвижимость
В Москве готовится новая волна сноса самостроя
Спрос на коттеджи рухнул в 10 раз
Раковина для ванной: 11 идей для любого интерьера
Как сносят дома в разных странах мира
Леди
Егор Крид: «Приятно, когда хочется не только раздеть девушку, но и поговорить с ней» 23-летний музыкант, «резидент» Black Star и кумир миллионов дал интервью «Леди Mail.Ru»
Дети
Сергей Лазарев показал подросшего сына Певец предпочитает не афишировать свою личную жизнь, поэтому очень редкий кадр с трехлетним Никитой особенно порадовал поклонников.
Все о ремонте
Проект маленькой квартиры с изумрудной спальней
13 интересных идей для маленькой кухни
Самые красивые детские сады (фото)
Как создать спальню мечты: 10 советов
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь