В центре Омска начнут ремонтировать дороги

13 дорог отремонтируют в центре Омска. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Работы начнутся сегодня и будут проводиться в ночное время. Подрядчик отфрезерует дорожное открытие на 13 дорогах.

Ремонт дорог проводится перед закрытием на капитальный ремонт Юбилейного моста. Работы выполняет ООО «ГРИАР Холдинг», победившее в аукционе.

Сначала специалисты займутся фрезерованием дорожного полотна, а после уложат в два слоя новый асфальт. Для того, чтобы работы проходили беспрепятственно, омичей просят не парковать автомобили в местах проведения ремонта.

Дороги должны привести в порядок к 15 сентября. Ремонту подлежать следующие участки: