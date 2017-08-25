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09:00 (мск), источник: Om1.ru

Улицу Ленина в Омске откроют в начале сентября

Сейчас мэрия оценивает готовность ремонтируемого участка как высокую.

Движение транспорта на отрезке улицы Ленина между улицей Короленко и Ленинградской площадью планируют открыть в начале сентября. Как сообщили в мэрии, сейчас этот участок находится в высокой степени готовности. Некоторое время назад на Ленинградской площади началось переустройство контактной сети.

На сегодняшний день на участке завершены работы по ливневой канализации, сетях связи, проходит установка опор наружного освещения и ведутся электротехнические работы на силовых линиях 4 и 10 кВт. Специально из Санкт-Петербурга прибыли специалисты для подготовки основания и мощению тротуаров гранитной плиткой.

Как поясняют в мэрии, при выполнении работ по благоустройству магистрали приходится учитывать все особенности. Так, ремонт участка между улицами Короленко и Лермонтова должны быть соотнесены с началом реконструкции Юбилейного моста.

Заместитель гендиректора СК «ИдеалСтрой», проводящей ремонт на улице Ленина, Павел Черняк отметил, что сейчас в ремонте улицы ежедневно задействуют до 30 единиц различной спецтехники и около 60 человек. Завершение работ на участке от Юбилейного моста до Ленинградской площади запланировано на ноябрь этого года.

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