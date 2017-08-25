Улицу Ленина в Омске откроют в начале сентября

Движение транспорта на отрезке улицы Ленина между улицей Короленко и Ленинградской площадью планируют открыть в начале сентября. Как сообщили в мэрии, сейчас этот участок находится в высокой степени готовности. Некоторое время назад на Ленинградской площади началось переустройство контактной сети.

На сегодняшний день на участке завершены работы по ливневой канализации, сетях связи, проходит установка опор наружного освещения и ведутся электротехнические работы на силовых линиях 4 и 10 кВт. Специально из Санкт-Петербурга прибыли специалисты для подготовки основания и мощению тротуаров гранитной плиткой.

Как поясняют в мэрии, при выполнении работ по благоустройству магистрали приходится учитывать все особенности. Так, ремонт участка между улицами Короленко и Лермонтова должны быть соотнесены с началом реконструкции Юбилейного моста.